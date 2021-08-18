"Жизнь вакцинированных людей не изменится": Кариньш об ограничениях в случае роста заболеваемости

На вопрос о том, какие ограничения могут быть введены в ближайшем будущем, премьер-министр ответил: "В принципе, можно сказать, что для вакцинированных людей жизнь не изменится, а для непривитых будет все больше и больше ограничений. В настоящее время мы не планируем никаких новых ограничения для непривитых людей".

Вакцинация против Covid-19 не является обязательной, но это обязанность тех, кто работает в определенных профессиях, заявил Кришьянис Кариньш.

Комментируя запланированные в среду акции протеста против обязательной вакцинации, премьер-министр подчеркнул, что ни Кабинет министров, ни Сейм не говорят об обязательной вакцинации, а только об обязанности привиться представителей отдельных профессий, например, медиков и педагогов.

Кариньш подчеркнул, что у людей есть право не заражаться, получая какую-либо услугу. "Я понимаю эмоции, но мы друг другу не враги. Враг - это пандемия", - сказал премьер.

Он напомнил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации придется вновь ограничивать возможности людей собираться вместе, и это непосредственно коснется непривитых членов общества, а ограничений в отношении привитых не будет.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров постановил, что работодатели смогут увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат Covid-19. Вакцинация будет обязательной для работников лечебных, социальных, образовательных и других учреждений.

Эти изменения еще должен утвердить Сейм.

Как сообщалось, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вскоре может достичь в Латвии 100 случаев, что приведет к введению новых ограничений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.