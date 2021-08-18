"Жизнь вакцинированных людей не изменится": Кариньш об ограничениях в случае роста заболеваемости

На вопрос о том, какие ограничения могут быть введены в ближайшем будущем, премьер-министр ответил: "В принципе, можно сказать, что для вакцинированных людей жизнь не изменится, а для непривитых будет все больше и больше ограничений. В настоящее время мы не планируем никаких новых ограничения для непривитых людей".
Вакцинация против Covid-19 не является обязательной, но это обязанность тех, кто работает в определенных профессиях, заявил Кришьянис Кариньш.
Комментируя запланированные в среду акции протеста против обязательной вакцинации, премьер-министр подчеркнул, что ни Кабинет министров, ни Сейм не говорят об обязательной вакцинации, а только об обязанности привиться представителей отдельных профессий, например, медиков и педагогов.
Кариньш подчеркнул, что у людей есть право не заражаться, получая какую-либо услугу. "Я понимаю эмоции, но мы друг другу не враги. Враг - это пандемия", - сказал премьер.
Он напомнил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации придется вновь ограничивать возможности людей собираться вместе, и это непосредственно коснется непривитых членов общества, а ограничений в отношении привитых не будет.
Как сообщалось, ранее Кабинет министров постановил, что работодатели смогут увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат Covid-19. Вакцинация будет обязательной для работников лечебных, социальных, образовательных и других учреждений.
Эти изменения еще должен утвердить Сейм.
Как сообщалось, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения вскоре может достичь в Латвии 100 случаев, что приведет к введению новых ограничений, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
"На данный момент у нас нет оснований считать, что заболеваемость в Латвии не вырастет. Есть все основания полагать, что она продолжит расти. В этих условиях, если ситуация или политика мер безопасности существенно не изменится, показателя в 100 случаев мы, скорее всего, достигнем в ближайшие одну-две недели", - сказал он. В этом случае, по словам Павлютса, будут основания для введения новых ограничений, но он не упомянул, о каких ограничениях идет речь.