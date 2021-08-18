Следует ли публично рассказывать о скептиках вакцинации, которые умерли от Covid-19?

Некоторые люди предпочитают пожертвовать одним, чтобы спасти многих, но другие этого не делают. Правда, никто до конца не уверен в своем выборе, и в конце концов каждый чувствует себя в той или иной степени в эпицентре морального конфликта.

Таким образом, моральная неуверенность в отношении историй о смерти скептически настроенных к вакцинам никуда не исчезнет, ​​если будет продемонстрировано лишь то, что цель оправдывает средства. Однако какова моральная составляющая, делающая все это таким "неудобным"?

Эксперты по моральной психологии часто говорят, что нашей моралью руководят две силы. Первая - это медленный, рациональный процесс сравнения средств и целей. В свою очередь, второй - это быстрый эмоциональный процесс, который в основном учитывает законы морали (убивать нельзя!). Таким образом, кажется, более разумным было бы подчиняться рациональной системе.

Эмоциональная система с ее слепым следованием законам морали не дает нам действовать немедленно. С этой точки зрения моральные неудобства следует оценить, но отложить в сторону. Если истории о смерти отрицателей вакцины помогают другим, мы должны рассказать их - неважно, чувствуем ли мы себя некомфортно или нет.

Однако существует и третья философская традиция этики, которую психологи начали рассматривать лишь недавно. Эта традиция показывает все в несколько ином свете, помогая понять моральные дилеммы под новым углом, но наглядно.

Таким образом, основываясь на этом приеме, человека заботят не только последствия и условия, но и соглашения. А именно: что-то с точки зрения морали может быть приемлемо, однако людям нужно прийти к соглашению.

Эта точка зрения помогает объяснить, почему, нажимая на переключатель, мы чувствуем моральный конфликт. Этот невиновный индивид определенно не согласился бы умереть. В свою очередь, чтобы ничего не делать, нам не нужно чье-то согласие. Ничего не делать - своего рода опция по умолчанию.

Представьте человека на рельсах. Он, как вы думаете, будет протестовать против смелой смерти под колесами вагонетки. Таким образом, это кажется еще более неприемлемым.

Последняя философская точка зрения вызывает вопрос: согласились бы трагические жертвы Covid-19, чтобы истории о них были опубликованы? А что насчет их семей? Согласны ли они с тоном истории и самой историей?

В некоторых случаях люди незадолго до смерти разрешили опубликовать истории о них, чтобы предупредить других. Такие случаи с точки зрения морали допустимы. В других случаях разрешения не было, потому моральный конфликт сильнее. Особенно если покойный описан как дурак, который подверг угрозе себя и окружающих. Вряд ли кто-то согласился бы, чтобы о нем писали подобным образом.

Кроме того, есть еще один элемент. Наша моральная психология также заботится о том, являются ли люди - особенно мы сами - саркастичными и жестокими. Некоторая радость по поводу чужих несчастий - безнравственность. Лучше быть милым и сострадательным. Поэтому публикации таких историй толкают нас на этот порок, который, в свою очередь, приводит к моральному дискомфорту. Эти разные чувства показывают, насколько сложна человеческая мораль.