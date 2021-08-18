Covid-19: в Литве 576 новых случаев, в Эстонии - 287

Литва

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 257,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 291 412 человек. От коронавируса в Литве скончался 4461 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9113 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 4246 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 287 из них, то есть 6,8%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных - 238, что составляет 83% протестированных, у 49 (17,1%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 270,9 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,1%.

Стационарное лечение требуется 89 пациентам с коронавирусом.