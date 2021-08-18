Фото ⟩ Открылась выставка сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре
В т/ц Domina Shopping открылась выставка сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре.
В т/ц Domina Shopping открылась выставка сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре.
До 6 сентября в торговом центре Domina Shopping можно увидеть уникальную выставку сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре.
На ней представлены платья, которые зрители видели в телешоу и на мероприятиях, в том числе первое платье, созданное для Байбы художником по костюмам Элитой Патмалниеце более двадцати лет назад, а также костюмы, сшитые художниками по костюмам Эвией Даболиней и Агнесе Эйдукой.
В открытии выставки приняли участие представители т/ц Domina Shopping и все три автора платьев Байбы Сипениеце-Гаваре.