Ср, 18.08.2021
В целом система образования лучше подготовлена к новому учебному году, чем в прошлом году. В этом году решения, касающиеся процесса обучения, будут принимать сами школы. Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)
Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)

Фото ⟩ Открылась выставка сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре

В т/ц Domina Shopping открылась выставка сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре.

До 6 сентября в торговом центре Domina Shopping можно увидеть уникальную выставку сценических костюмов телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре.

На ней представлены платья, которые зрители видели в телешоу и на мероприятиях, в том числе первое платье, созданное для Байбы художником по костюмам Элитой Патмалниеце более двадцати лет назад, а также костюмы, сшитые художниками по костюмам Эвией Даболиней и Агнесе Эйдукой.

В открытии выставки приняли участие представители т/ц Domina Shopping и все три автора платьев Байбы Сипениеце-Гаваре.


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