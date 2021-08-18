В Петербурге афганцам, бежавшим от талибов, грозит депортация на родину

Но в суде, согласно решению, А.М. говорил, что "на родине обострилась ситуация с террористическим движением "Талибан", и "он опасается возвращаться домой".

Суд эти опасения проигнорировал. Выяснить, депортирован ли уже А.М. и сколько еще афганцев были отправлены на родину в последнее время, Би-би-си не удалось.

Как Россия выдворила в Афганистан семью девушки, бежавшую от принудительного брака

В июле, незадолго до переворота в Афганистане, правоохранители выслали туда из Петербурга всю семью афганской девушки М., решение по ее делу опубликовано на сайте Ленинградского областного суда.

"Недели три назад М. и ее семья, в том числе пожилые родители — двое мужчин, трое женщин и 12-летняя девочка — обратились за убежищем накануне переворота в Афганистане. Бежали они из страны именно от талибов, которые хотели принудительно выдать замуж М.", - рассказала Би-би-си защищавшая их в суде адвокат сети "Миграция и право" Ольга Цейтлина. Но их всех вместе с ребенком поместили в ЦВСИГ и выдворили.

В деле М. было много нарушений, в том числе права афганцев на перевод, но по убежищу за один день дали отказ, говорит Цейтлина. При этом перед отправлением семью разделили — женщин и ребенка отправили отдельно от мужчин. "Мы не знаем, что будет с женщинами — ведь они прилетели в Кабул накануне переворота без поддержки мужчин, а бежали от опасности принудительного брака для М.", - возмущена Цейтлина.

Ее коллега по этому делу Юрий Серов рассказал, что у семьи М. был долгий путь, они неудачно пытались перебраться в Финляндию и были привлечены к ответственности не за нарушение правил пребывания в России, а за пребывание в погранзоне. По этой статье КоАП выдворение является самой жесткой, но не обязательной мерой, говорит адвокат.

В решении суда по делу М. говорится, что защита просила не выдворять ее в том числе "из-за неблагоприятной обстановки в Афганистане". Но довод о том, что выдворение за пределы Российской Федерации может повлечь реальную опасность её жизни и здоровью, подлежит отклонению, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия данной реальной опасности, решил суд.

Выдворения отложены

Четверо из болельщиков, которых суд постановил выдворить — Н.Н., Ш.С., А.А. и Ф.А. — с помощью адвоката обжаловали это решение в апелляции.

17 августа горсуд Санкт-Петербурга рассмотрел их жалобу. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, они заявили в суде, что не говорят по-русски и не поняли вынесенного в первой инстанции решения, поскольку оно было переведено не на их родной язык пушту, а на персидский.