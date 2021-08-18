В Петербурге афганцам, бежавшим от талибов, грозит депортация на родину

Глава афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр говорил "Новой газете", что те болельшики, кому смерть на родине не угрожала, вернулись. Но у Н.Н., по словам представителя диаспоры, отец работает в администрации президента, А.А. служил в армии и воевал с талибами, а отец Ш.С. был сотрудником Службы безопасности Афганистана. У двух других похожие истории.
Таким людям в Афганистане грозит смерть, утверждал Бахтияр.
Ф.А. говорил в суде, что хотел обратиться в органы власти РФ с целью продлить срок своего пребывания, когда узнал, что на родине обострилась ситуация с террористическим движением "Талибан" (запрещено в России). Несмотря на заявление о предоставлении убежища и ходатайство председателя афганской диаспоры, суд не нашел отметки о регистрации прошения и постановил его выдворить.
Единственный из шести болельщиков, кому пока удалось в суде избежать выдворения, оказался Ж.М. 20 июля он запросил в органах власти России временное убежище, но суд первой инстанции постановил его выдворить.
Ж.М. говорил "Новой газете", что служил в полиции, а брат его жены давно живет в Петербурге. "Я ходил туда почти каждый день, —рассказывал он — То не хватало копий документов, то поручительства, то справки о том, что мой деверь прописан в Петербурге, то переводчика нет. Потом выяснилось, что я такой не один — еще несколько болельщиков из Афганистана просят убежища". Ж.М. рассказывал, что всем им назначили явку на 20 июля. "Мы пришли, а там нас ждала полиция с наручниками. Нас доставили в отдел полиции, на следующий день повезли в суд".
Ж.М. повезло — его прошение об убежище оказалось зарегистрировано, поэтому суд его только оштрафовал, но выдворять не стал и оставил дожидаться решения своей судьбы на свободе. Остальных болельщиков увезли в ЦВСИГ в Красное Село под Петербургом.
Вся надежда на ЕСПЧ
Единственное, что может спасти от выдворения в такой ситуации, это обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о принятии срочных обеспечительных мер в рамках правила 39 регламента ЕСПЧ, подтвердили Би-би-си адвокаты сети "Миграция и право" Ольга Цейтлина и Юрий Серов. Они комментировали Би-би-си это дело только как эксперты, отметив, что готовы оказать консультативную помощь мигрантам, но к ним за защитой афганские болельщики на Евро-2020 и их защитники не обращались. Связаться с адвокатами, участвующими в этом деле, Би-би-си не удалось.
По делам о выдворении граждан государств, где им могут грозить пытки или опасность для жизни, обязательно следует обращаться в миграционные органы с заявлением о признании беженцем или предоставлении временного убежища на территории России, объясняет Серов.
А при обжаловании решения о выдворении можно до рассмотрения апелляции обратиться в ЕСПЧ - он может предписать Российской Федерации воздержаться от высылки заявителей до рассмотрения их дела по существу в Страсбурге.