Потерял жену, уронил на себя штангу весом 196 кг и стал олимпийским чемпионом. История Маттиаса Штайнера

Ещё до выступления на Олимпиаде-2012 карьера Штайнера была под угрозой - в 18-летнем возрасте у него диагностировали диабет, и врачи настаивали на его уходе из спорта. Австриец не собирался сдаваться и продолжил тренироваться, но постоянно контролировал уровень сахара в крови.

Штайнер был довольно успешным тяжелоатлетом, который постоянно ездил на юниорские чемпионаты и был лучшим в своей стране в весовой категории свыше 105 кг. В 2004 году спортсмен дебютировал на взрослом уровне, причём сразу на Олимпиаде. В Афинах он занял седьмое место.

Год спустя у Штайнера начались конфликты с австрийскими функционерами и он принял решение переехать в Германию, которую и представлял на следующих Олимпийских играх в Пекине.

Накануне Олимпиады 2008 года у тяжелоатлета случилась трагедия - его супруга, с которой он прожил в браке чуть больше года, погибла в автокатастрофе.

Забыть об утрате помогали тяжёлые тренировки, которые принесли свои плоды на Играх в Пекине. Маттиас не считался фаворитом Олимпиады, но смог сотворить сенсацию - он поднял штангу весом 258 кг и стал олимпийским чемпионом. На церемонии награждения вместе с золотой медалью Штайнер держал в руках фотографию покойной жены.

С тех пор спортивные достижения Маттиаса не были такими высокими, но он не отчаивался и планировал защитить титул олимпийского чемпиона в Лондоне. Там, правда, с ним едва не произошла трагедия.

Во время выступления тяжелоатлет взял штангу весом 196 кг, но неудачно отвёл плечи и не удержал равновесие. Штанга упала Маттиасу прямо на голову и придавила его к помосту. В этот момент все присутствовавшие в зале пришли в ужас от произошедшего.

Тренер тяжелоатлета Франк Мантек признался, что в первые мгновения думал, что случилось непоправимое. "Врачи мне сказали, что обычный человек в такой ситуации не выжил бы. Но обычный человек не может поднять 196 килограммов. Ночью мне было очень больно, хотя я и принял обезболивающие", - приводит слова Штайнера "Чемпионат".

Интересно, что австрийцу удалось выйти из этой ситуации даже без единого перелома. У него диагностировали травму шейного отдела позвоночника и ушиб грудины.