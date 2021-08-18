Фото ⟩ Сотни голых велосипедистов на улицах Лондона
В минувшую субботу, 14 августа, британские велосипедисты массово проехались по улицам Лондона обнаженными в рамках заезда World Naked Bike Ride ("Всемирный голый велозаезд").
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В минувшую субботу, 14 августа, британские велосипедисты массово проехались по улицам Лондона обнаженными в рамках заезда World Naked Bike Ride ("Всемирный голый велозаезд").
Мероприятие проводят каждый год в 70 городах мира. Исключением был 2020 год, когда заезд отменили из-за ограничений, связанных с пандемией.
С помощью данного заезда велосипедисты выражают протест агрессивным водителям. Участием в данной акции они привлекают внимание к проблеме негативного воздействия выхлопных газов на здоровье людей.
Велозаезды без одежды состоялись в 120 городах по всему миру, сообщает timeout.com.
Галерея: Голые велосипедисты на улицах Лондона
Идея World Naked Bike Rid принадлежит канадскому активисту Конраду Шмидту. Первый такой заезд прошел в знак протеста против войны в Ираке, но спустя время на смену политическим призывам пришли экологические.