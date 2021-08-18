Фото ⟩ Сотни голых велосипедистов на улицах Лондона

Мероприятие проводят каждый год в 70 городах мира. Исключением был 2020 год, когда заезд отменили из-за ограничений, связанных с пандемией.

С помощью данного заезда велосипедисты выражают протест агрессивным водителям. Участием в данной акции они привлекают внимание к проблеме негативного воздействия выхлопных газов на здоровье людей.

Велозаезды без одежды состоялись в 120 городах по всему миру, сообщает timeout.com.

Галерея: Голые велосипедисты на улицах Лондона