Парламентская комиссия на повышенных тонах обсудила инициативу добровольной вакцинации

В конце заседания комиссия поддержала предложение передать эту инициативу, которая была внесена в Сейм уже в третий раз, в комиссию по социально-трудовым вопросам.

Иквилдс первоначально заявил, что комиссия комиссия может и не рассматривать эту инициативу. Он утверждал, что, когда эта инициатива дошла до Сейма во второй раз, председатель комиссии по социальным делам Андрис Скриде ("Для развития/За!") публично заявил, что эта инициатива рассматриваться не будет.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) на это ответила, что со стороны Иквилдса как подателя инициативы безответственно призывать ее не рассматривать. Скриде также поддержал рассмотрение инициативы в своей комиссии.

На заседании комиссии Иквилдс говорил о том, что ни парламент, ни правительство не хотят слушать сторонников добровольной вакцинации, и призвал Сейм и правительство объявить референдум по этому вопросу.

По его мнению, сбор десятков тысяч подписей и "готовность людей выйти на улицы" не являются повседневным явлением. Иквилдс утверждал, что в связи с вакцинацией люди боятся за своих детей и работу, и предупредил, что это может привести к конфронтации, когда "брат идет против брата".

Курсите-Пакуле риторически спросила, действительно ли обсуждение невозможно без взаимных оскорблений. Она сказала, что хотя бы угрозы насилия быть не должно. Противопоставление своего мнения как единственно правильного не приводит к взаимопониманию, сказала глава комиссии.

Депутат также отметила, что вопрос о референдуме на заседании не обсуждается.

Депутат Нормунд Жунна (Новая консервативная партия) заявил, что вакцинация и без того является добровольной, а возложить ее как обязанность на представителей отдельных профессий ради безопасных услуг - это ответственное и правильное решение правительства.

После нескольких заявлений представителя инициативы Жунна призвал на заседании комиссии не допускать демагогии со стороны Иквилдса. В свою очередь председатель комиссии призвала автора инициативы не выступать от имени всего народа.

Депутат "Согласия" Виталий Орлов сказал, что он понимает обе стороны - тех, кто хочет, и тех, кто не хочет вакцинироваться. Политик заявил, что сделал себе прививку и поддерживает добровольную вакцинацию. Орлов также высказался о безопасности вакцинации, и в ответ на это Скриде призвал коллегу не распространять ложные заявления о вакцине.