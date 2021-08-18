Ср, 18.08.2021
В целом система образования лучше подготовлена к новому учебному году, чем в прошлом году. В этом году решения, касающиеся процесса обучения, будут принимать сами школы. Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)
Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)
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Рассмотрят возможность увеличения минимальной зарплаты до 630 евро

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям в среду поддержала предложение направить на рассмотрение парламентской комиссии по бюджету и финансам (налогам) подписанную более 10 000 граждан инициативу об увеличении минимальной зарплаты с 500 до 630 евро.

Решение по данному вопросу должен принять Сейм.

Как указывают авторы инициативы, в Латвии по-прежнему одна из самых низких минимальных месячных зарплат среди стран Евросоюза, выше она, в том числе, в Литве и Эстонии.

Автор инициативы Кристап Том Гутманис указывает, что низкая минимальная зарплата - причина некоторых социальных проблем жителей в стране и способствует широкой эмиграции за границу, где финансовые условия более благоприятны.

В обосновании инициативы также указано, что с латвийской минимальной зарплаты невозможно полностью заплатить за аренду, продукты питания, другие товары и услуги, обеспечить полноценную заботу о здоровье, продолжать образования и планировать заботу о будущей семье.


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