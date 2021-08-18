Рассмотрят возможность увеличения минимальной зарплаты до 630 евро

Решение по данному вопросу должен принять Сейм.

Как указывают авторы инициативы, в Латвии по-прежнему одна из самых низких минимальных месячных зарплат среди стран Евросоюза, выше она, в том числе, в Литве и Эстонии.

Автор инициативы Кристап Том Гутманис указывает, что низкая минимальная зарплата - причина некоторых социальных проблем жителей в стране и способствует широкой эмиграции за границу, где финансовые условия более благоприятны.