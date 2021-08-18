Трансляция ⟩ В Риге проходит массовое мероприятие против "обязательной вакцинации"

Видео: Протест против "обязательной вакцинации"

Галерея: Протест против "обязательной вакцинации"

Изначально заявки на массовые мероприятия в Рижскую думу подали три физических лица, однако в понедельник, 16 августа, они их отозвали.

Видео: Акция партии Шлесерса

Цель собрания - акция против "обязательной вакцинации". Однако политик Алдис Гобземс в соцсетях призывал своих подписчиков собраться на набережной.

В свою очередь Государственная полиция призывает людей, которые планируют участвовать в акции протеста в центре Риги, не нагнетать ситуацию, а решать вопросы путем мирного диалога.

Начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении сообщил, что Рижская дума удовлетворила заявки на проведение протестов сегодня вечером двух физических лиц, которые не очень известны обществу. Однако на митинг людей призывают другие, известные в обществе люди.

Действующие в настоящее время требования предусматривают, что в акции протеста могут участвовать только 50 человек. Полиция предполагает, что людей соберется больше, и требования будут нарушены. О большом интересе к акции свидетельствует реакция людей в социальных сетях.

Галерея: Предпротестные настроения

"С учетом того, что призывы раздавались уже давно, мы готовились очень тщательно, привлекая различные службы безопасности. Государственная полиция готова к разным сценариям событий", - сказал начальник Госполиции.

Как отметил Рукс, опасения вызывают не официальные заявки на акции протеста, а люди, которые уже "показали себя не с лучшей стороны", и их истинные цели.

Галерея: Пикет против "обязательной вакцинации" в Риге

Напомним, полиция в субботу начала 15 процессов административного нарушения за различные нарушения в связи с произошедшими в различных местах Латвии акциями протеста против "обязательной вакцинации".

Процессы, например, начаты за организацию несанкционированных пикетов и незаконное использование звуковых сигналов за пределами мест пикета.

Процессы начаты в Земгальском регионе, Рижском регионе, Видземском регионе и Латгальском регионе.