В центре размещения беженцев в Муцениеки сегодня выявлены 13 случаев Covid-19

SPKC объясняет, что случаи были выявлены в результате дополнительного тестирования, при этом по некоторым тестам все еще ожидаются результаты.

В настоящее время в центре размещения беженцев проводится эпидемиологическое расследование, принимаются соответствующие меры и обеспечивается изоляция зараженных. По данным SPKC, в Муцениеки уже приходилось сталкиваться с распространением Covid-19, поэтому у учреждения есть опыт борьбы с такими случаями.

SPKC также сообщает, что два случая Covid-19 ранее были выявлены в центре размещения "Даугавпилс", но позже эти люди были переведены в "Муцениеки".