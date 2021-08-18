Ср, 18.08.2021
В целом система образования лучше подготовлена к новому учебному году, чем в прошлом году. В этом году решения, касающиеся процесса обучения, будут принимать сами школы. Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)
Инга Ванага, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA)

Телефонный мошенник снял со счета елгавчанки 5000 евро

ФОТО: AFP / Scanpix

Во вторник телефонный мошенник похитил с банковского счета жительницы Елгавы 5000 евро, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, в Елгаве женщина поверила звонку мошеннического характера, во время которого неустановленный русскоговорящий мужчина выдал себя за сотрудника Swedbank. Женщина раскрыла мужчине свои персональные и банковские данные, в результате чего после звонка с ее банковского счета на другой счет были переведены 5000 евро.

Начат уголовный процесс.


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