Телефонный мошенник снял со счета елгавчанки 5000 евро

Согласно предварительной информации, в Елгаве женщина поверила звонку мошеннического характера, во время которого неустановленный русскоговорящий мужчина выдал себя за сотрудника Swedbank. Женщина раскрыла мужчине свои персональные и банковские данные, в результате чего после звонка с ее банковского счета на другой счет были переведены 5000 евро.