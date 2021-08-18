Телефонный мошенник снял со счета елгавчанки 5000 евро
Во вторник телефонный мошенник похитил с банковского счета жительницы Елгавы 5000 евро, сообщает агентство LETA.
Во вторник телефонный мошенник похитил с банковского счета жительницы Елгавы 5000 евро, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, в Елгаве женщина поверила звонку мошеннического характера, во время которого неустановленный русскоговорящий мужчина выдал себя за сотрудника Swedbank. Женщина раскрыла мужчине свои персональные и банковские данные, в результате чего после звонка с ее банковского счета на другой счет были переведены 5000 евро.
Начат уголовный процесс.