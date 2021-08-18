Беларусь в наручниках. Когда и каким путем могут начаться перемены?

Вместе с тем и у мирной революции были шансы, полагает эксперт. Речь идет о тех днях после выборов, когда власти стали глухо извиняться за чрезмерное насилие, силовиков убрали с улиц, а Москва молчала, выжидая.

"При более настойчивом поведении протестовавших" (если бы они не уходили с улиц ночевать, стояли у изолятора на Окрестина, настаивая на освобождении арестованных, у здания Белтелерадиокомпании, в которой началось брожение, и т.д.), "ситуация могла бы повернуться по-другому", считает собеседник Naviny.by.

"Но поскольку не было плана, стратегии, лидеров, поскольку все происходило стихийно, то получилось так, как получилось", - резюмировал Карбалевич.

Директор Центра европейской трансформации (Минск) политолог Андрей Егоров в комментарии для Naviny.by подчеркнул: среди оппонентов власти перед 9 августа 2020 года "никто не думал про то, что будет после выборов" - и это оказалось самой большой ошибкой. Представители объединенного штаба лишь твердили, что нужно будет выйти и защитить свой выбор, не давая четких инструкций, как это делать.

"Дальше все разворачивалось спонтанно, неуправляемо. Ни подготовки, ни плана, ни конкретного лидерства в той ситуации уже не было", - говорит Егоров.

Стоит добавить, что в той кампании старая оппозиция или вовсе не участвовала, или была посажена за решетку на старте (опытные организаторы протестов Николай Статкевич, Павел Северинец). В штабах же Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало преобладали политические неофиты, которые уповали на легальные процедуры и не вполне представляли себе, сколь упорным и безжалостным окажется режим, борясь за свое выживание.

На чем может сломаться система Лукашенко?

В итоге власти уже через несколько недель после выборов перехватили инициативу, за несколько месяцев методично перемололи протесты и развернули беспрецедентные репрессии, которым не видно конца-краю.

Сейчас Лукашенко вспоминает о лозунге перемен (он подчеркнуто употребляет белорусский вариант "перамены") лишь в саркастическом ключе - мол, за что боролись, на то и напоролись.

Страну, вероятно, можно заморозить надолго, но не навсегда. Ресурс живучести режима не бесконечен. Когда же и каким образом он может треснуть - через экономический коллапс, внешнее давление, транзит власти? Или изменить ситуацию способно только новое восстание?

По мнению Карбалевича, к переменам может привести сочетание факторов - ухудшение экономической ситуации, санкционное давление Запада (которое тоже будет подтачивать экономику), психологическое напряжение в номенклатуре, российское воздействие на режим Лукашенко.

Политолог не исключает, что в связи с победой талибов в Афганистане на фоне общей угрозы может возникнуть "ситуационный альянс" между Россией, США и Евросоюзом. Что, в свою очередь, усилит внешние риски для Минска.

Наконец, для таких авторитарных режимов, каким является созданный в Беларуси, всегда создает немалые риски транзит власти, подчеркнул Карбалевич.