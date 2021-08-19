Чт, 19.08.2021
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Видео ⟩ Передача: женщина попала в списки должников, совсем не зная об этом

ФОТО: Piotr Cichosz/Unsplash

Даце из Екабпилса ежемесячно оплачивает матери различные услуги. Счета были оплачены вовремя, но оператор связи включил женщину в список должников, сообщает программа Bez Tabu.

Жительница Екабпилса рассказала, что для оплаты счетов использует автоматические банковские платежи. При обращении к поставщику услуг выяснилось, что изменились условия договора и услуги, которыми пользовалась мать Даце, а значит - и цена.

"Скорее всего, моя мама не единственная пенсионерка, которая пользуется такой услугой, когда-то придуманной именно для пенсионеров. Сейчас мне позвонила автоматическая сотрудница tet Anete и сообщила, что у меня долг. Очень озорным голосом, действительно раздражающим", - объясняет Даце.

Представитель tet Лаура Янсоне подчеркивает, что одна из существующих услуг была прервана для заказчика и заменена на другую, более того, информация о ней была отправлена ​​на указанные в договоре контакты.

Даце удивлена, что если вы отправляете информацию в мобильном приложении или по электронной почте, им даже не нужно ответное письмо. Следовательно, молчание - это согласие.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu


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