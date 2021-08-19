Литва утверждает, что в Беларуси установили съемочную площадку для создания фальшивых сюжетов

"У нас есть информация о том, что существует даже съемочная площадка, которая имитирует границу, и там снимаются определенные сцены, чтобы впоследствии это могло ввести в заблуждение международные организации и распространяло дезинформацию", - сказала она СМИ перед заседанием правительства, комментируя рост дезинформации со стороны Беларуси.

Как подчеркнула министр, минский режим использует различные средства в гибридной атаке на Литву.

В среду Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) опубликовала в социальной сети Facebook видео с комментариями, на которых запечатлены четыре подготовленных белорусскими пограничниками провокатора-мигранта, проникающих на территорию Литвы и смотрящих на литовских пограничников.

"На этот раз мы испортим день белорусским пропагандистам - не дожидаясь их ложных новостей, мы все расскажем сами. Смотрите, здесь четыре подготовленных белорусскими пограничниками провокатора-мигранта проникают на территорию Литвы, но никуда не торопятся. Оказывается, они ищут литовских пограничников, которые скоро появятся. Провокаторы возвращаются на белорусскую сторону, и здесь начинается шоу", - говорится в комментарии.

"Белорусские пограничники снимают мигрантов, эмоционально рассказывающих, "как их избивали и травмировали литовские пограничники". Сняв очередное "свидетельство жестокости литовских пограничников", белорусские пограничники вместе с актерами углубляются на территорию своей страны. Конец шоу. Занавес!" - комментирует VSAT.

Билотайте предупреждает, что Литва и другие страны должны быть осторожны, сталкиваясь с такими ложными новостями.

"Нам нужно показать, что мы можем быть невосприимчивыми к подобным поступкам", - подчеркнула она.

Билотайте также добавила, что на предстоящей встрече министров внутренних дел стран-членов Европейского союза (ЕС) будут подниматься вопросы как о финансировании строительства забора на границе с Беларусью, так и об участии основных стран-членов в решении проблемы миграционного кризиса.

"Третий вопрос, один из самых важных, заключается в том, что вся правовая система ЕС устарела. Когда происходит гибридная атака на страну, она больше не работает. (...) Государства-члены должны иметь право защищать свою национальную безопасность, принимать соответствующие меры без последующего наказания или привлечения к ответственности", - сказала министр.

Как уже сообщалось, Министерство внутренних дел Литвы ранее говорило, что 12 белорусских пограничников во вторник вошли на территорию Литвы с оборудованием, предназначенным для подавления беспорядков, в том числе со щитами. Они пытались заставить пересечь границу 35 мигрантов. После неоднократных предупреждений литовских пограничников белорусские пограничники вернулись в свою страну.