Чт, 19.08.2021
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Государственная полиция о пикете против "обязательной вакцинации"
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Выявлено 146 новых случаев Covid-19; 116 заболевших не были вакцинированы
В больницах лечатся 68 пациентов

Дождь в Риге. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За минувшие сутки в Латвии выявлено 146 новых случаев Covid-19. Поступило сообщение об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

116 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 30 - привитыми от Covid-19.

Скончался один человек в возрастной группе от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 72,4 до 76,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 7873 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 651 случай Covid-19.

За минувшие сутки госпитализированы семь пациентов с Covid-19, шесть человек выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 68 пациентов с коронавирусом.

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У 58 пациентов заболевание протекает в форме средней тяжести, состояние 19 пациентов - тяжелое. Это 14,7% от общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 464 пациента, у которых был диагностирован Covid-19.


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