Выявлено 146 новых случаев Covid-19; 116 заболевших не были вакцинированы

116 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 30 - привитыми от Covid-19.

Скончался один человек в возрастной группе от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 72,4 до 76,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 7873 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 651 случай Covid-19.

За минувшие сутки госпитализированы семь пациентов с Covid-19, шесть человек выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В целом в больницах находятся 68 пациентов с коронавирусом.

У 58 пациентов заболевание протекает в форме средней тяжести, состояние 19 пациентов - тяжелое. Это 14,7% от общего числа госпитализированных.