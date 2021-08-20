Портал Apollo получил от читательницы жалобу на инцидент, произошедший с ней и ее семьей в аэропорту Дании. Из-за ошибки в коммуникации путешественники не оформили документы в соответствии с эпидемиологическими требованиями и дальше аэропорта Дании не попали.

В пятницу, 6 августа, женщина со своей семьей хотела прилететь в Данию, чтобы навестить родственницу, которую она не видела два года, в ее 50-й день рождения. Семья женщины не вакцинировалась от коронавируса, поэтому пожелала перед полетом сдать тесты на Covid-19.

По словам читательницы Apollo, у нее возникли сложности в коммуникации с Centrālā laboratorija во время договора об удобном времени сдачи тестов на Covid-19, поэтому она трижды созванивалась с консультантами airBaltic, чтобы убедиться, необходим ли вообще тест.

В последний раз звонок был сделан в среду, чтобы убедиться, что тест не нужен, на что работницы airBaltic ответили утвердительно, поэтому перед полетом семья тесты не сдала. В аэропорту перед вылетом в Данию у них не попросили ни тесты на Covid-19, ни сертификаты вакцинации.

По прилету в аэропорт Биллунн семью ждал неприятный сюрприз - дальше порога аэропорта их не пустили. Из аэропорта встревоженная читательница позвонила в airBaltic. Авиакомпания пыталась убедить работников аэропорта Дании, что Латвия - "страна зеленого цвета" и тест семье не нужен, однако в распоряжении датчан была иная информация.

Сдать тест на Covid-19 в аэропорту Дании не было возможности, и когда читательница отказалась лететь обратно в Латвию, ей пригрозили полицией и наручниками, поэтому семья самолетом вернулась на родину.

Возмущенная женщина с мужем написали заявления и обратились с ними в авиакомпанию airBaltic, чтобы получить компенсацию за потраченные на билеты деньги.

В airBaltic порталу Apollo подтвердили, что произошла ошибка и оператор колл-центра предоставила пассажирке неправильную информацию, за что предприятие перед ней извиняется.

Представитель airBaltic Алисе Бриеде поясняет, что авиакомпания со своей стороны в рамках возможного помогает пассажирам объяснять актуальные ограничения в поездках, однако всегда призывает самих пассажиров проверять информацию на официальных интернет-порталах или в местных посольствах.

Сейчас ограничения на поездки в разных странах очень изменчивы, более того, они отличаются и между различными группами пассажиров, поэтому авиакомпания признает, что такие ситуации могут происходить.

Пассажирам необходимо убедиться в том, что им доступна сама последняя информация, которая гарантирует удобное путешествие.

Жалобы рассматриваются в порядке очереди в течение 15 дней с момента их подачи, поэтому вопрос, вернет ли семья свои потраченные деньги, на данный момент остается без ответа.

Портал Apollo напоминает, что актуальную информацию об ограничениях на путешествия следует искать на сайте Министерства иностранных дел, где можно следить за списками стран или их территорий, на которые распространяются предупреждения о путешествиях.

Показатели заболеваемости стран

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) создал и каждую пятницу обновляет список стран, на котором основываются рекомендации для путешественников.

Сейчас условия путешествия зависят от эпидемиологической ситуации в конкретном государстве, поэтому страны разделены на несколько групп: