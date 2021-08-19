Видео ⟩ Стюардесса на шпиле "Бурдж-Халифа": действительно ли она поднялась на "вершину мира"?

В рекламном ролике "бортпроводница" компании показывает таблички со словами одной фразы:

"То, что ОАЭ переместили в "желтый" список Великобритании, заставило нас почувствовать себя на вершине мира".

Затем идет слоган компании: "Летайте с Emirates, летайте лучше". В конце всего камера отдаляется, и можно видеть, как девушка все это время стояла на вершине самого высокого небоскреба в мире "Бурдж-Халифа".

Видео: Сам рекламный ролик

Видео было сразу замечено в соцсетях (ролик набрал более 4 183 000 просмотров и 21 000 лайков в YouTube, а в аккаунте Emirates в Instagram - еще больше) и были те, кто не поверил, что девушка в самом деле была на вершине здания. Компания, в свою очередь, чтобы развеять подозрения в том, что они использовали компьютерную графику, показала, что было за кадром съемок.

Видео: как проходили съемки

Оказалось, что в целях безопасности таблички держала не настоящая бортпроводница, а профессиональный инструктор по скайдайвингу Николь Смит-Людвик.

Несмотря на то, что сама съемка (не считая подъема, который занял около часа) проходила в течение пяти часов, ей предшествовала долгая подготовка.

Кроме того, чтобы Николь случайно не сорвалась. Страховочная обвязка была спрятана под формой, для чего даже сзади жакета было сделано отверстие, чтобы закрепить карабины на специально сделанной металлической платформе.

"Это, без сомнения, один из самых удивительных и захватывающих трюков, которые я когда-либо делала. Спасибо Emirates за вашу креативную маркетинговую идею! Было очень приятно быть частью нашей команды", - написала Николь Смит-Людвик в своем Instagram-аккаунте.