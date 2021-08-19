Видео ⟩ "Сбил все на своем пути!": в Дарзциемсе водитель не справился с управлением и врезался в стену дома

Посмотрев на путь, по которому проехал водитель Nissan, трудно представить, как вообще можно было такое провернуть.

Водитель, не смог справиться с управлением, проехал около сорока метров по тротуару и лужайкам, сбивая со своего пути бетонный столб и ветки. Скорее всего, машина проехала бы и дальше, если бы не фасад пятиэтажного дома.

Кадры, которые можно увидеть в сюжете Degpunktā, были сняты вскоре после аварии, до приезда оперативных служб. Их тогда вызвали перепуганные местные жители.

Нормунд был одним из первых, кто услышал подозрительный и громкий грохот, но ему никогда бы не пришло в голову, что что-то подобное может произойти.

"Мне кажется, что мужчина был в несколько неадекватном состоянии, потому что он врезался в стену дома. Он сидел в своей машине и я подумал, может, он потерял сознание. К нему подходили люди, предлагали помощь, но он отказывался. Он отвечал: "Нет" и отгонял людей. А потом закрыл дверь машины", - рассказал житель дома Нормунд.

Он вспоминает, что во время аварии шел сильный дождь, поэтому не было много людей, которые могли бы стать потенциальными жертвами аварии. Проезжающий мимо на самокате мальчик и правда родился в рубашке, так как почти что попал под колеса Nissan.

"Мальчик с самокатом был совсем рядом. Он все время стоял там после этого. Он приехал прямо рядом с ним. Я еще кричал и спрашивал, все ли в порядке? Слава богу, шел дождь. Адекватный человек этого сделать не мог. Либо он что-то употреблял, либо у него проблемы со здоровьем, иначе это невозможно. Кроме того, на этом повороте действует ограничение скорости - 30 километров в час, потому что рядом находится школа. Здесь есть ограничение, волноваться не стоит. Он, вероятно, ехал 70 километров в час, а может быть, даже 100", - вспоминает Нормунд.

Коммуникацию с неразговорчивым водителем Nissan инициировала дорожная полиция, но вскоре разговор продолжился в машине скорой помощи, так как было ясно, что с водителем что-то не так, что он травмирован и ему нужна госпитализация. Информация о том, что авария произошла из-за алкогольного опьянения, не подтвердилась, но версия о рулевом управлении под воздействием других интоксикантов будет проверяться.

"Водитель был травмирован в дорожно-транспортном происшествии и был доставлен в медицинское учреждение. У него могли быть проблемы со здоровьем, но полиция продолжает объяснять обстоятельства", - отметили в полиции.