Чт, 19.08.2021
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Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких

Covid-19: в Литве 506 новых случаев, в Эстонии - 357

Врач. Иллюстративное фото. ФОТО: Alfredo Estrella

За минувшие сутки в Литве выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг, 19 августа, Департамент статистики Литвы. В Эстонии 357 новых случаев. 

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 4,3%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 заболело 291 969 человек. От коронавируса в Литве скончались 4466 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9119 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4631 тест на коронавирус, позитивный результат дали 357 из них, то есть 7,7%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 290, то есть 81,2% протестированных, у 67 (18,8%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 278,4 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,1%.

Стационарное лечение в Эстонии требуется 92 пациентам с коронавирусом.

От Covid-19 в Эстонии вакцинированы 700 777 человек, курс вакцинации завершили 605 586 человек.


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