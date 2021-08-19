Covid-19: в Литве 506 новых случаев, в Эстонии - 357

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составила 4,3%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 заболело 291 969 человек. От коронавируса в Литве скончались 4466 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 9119 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 4631 тест на коронавирус, позитивный результат дали 357 из них, то есть 7,7%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 290, то есть 81,2% протестированных, у 67 (18,8%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 278,4 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,1%.

Стационарное лечение в Эстонии требуется 92 пациентам с коронавирусом.