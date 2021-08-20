Cамые эпичные танцы из фильмов: "Криминальное чтиво", "12 стульев", "От заката до рассвета" и другие

Этот танец знаком даже тем, кто ни разу не смотрел фильм. Знаменитый твист в исполнении Джона Траволты и Умы Турман давно стал примером для подражания. Танцуют герои под легендарную песню Чака Берри You Never Can Tell.

"От заката до рассвета"

Одна из самых красивых и сексуальных сцен в голливудском кино - роскошная Сальма Хайек в образе королевы вампиров танцует с огромным удавом. Любопытный факт: актриса панически боится змей, но это не помешало ей сняться в сцене, которая потом получила статус. Кроме того, это была полная импровизация.

Имя Джима Керри у многих до сих пор ассоциируется с фильмом "Маска". В этой комедии его персонаж исполняет зажигательную румбу.

Американская актриса Деми Мур прославилась многими фильмами, но больше всего запомнился ее танец у шеста. Она не являлась профессиональной танцовщицей, но исполнила его так хорошо, что у большинства при упоминании ее имени в голове моментально всплывает именно этот эпизод.

Картина "Грязные танцы" стала киноклассикой, как и танец главных героев. Актер Патрик Суэйзи навсегда запомнился зрителям как дерзкий учитель танцев Джонни. Напомним, в 2009 году артист умер от рака.

"Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать"

Этот криминальный триллер запомнился многим эротическим танцем в исполнении голливудской актрисы Джессики Альбы.

Трогательный и чувственный мюзикл о любви начинающей актрисы и фанатичного джазового музыканта. Эмма Стоун и Райан Гослинг феноменально исполнили в нем степ.

Танец Дженн Деван и Ченнинга Татума в картине "Шаг вперед" получился невероятно чувственным.