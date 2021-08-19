Переход Месси в ПСЖ за одну неделю принёс Майклу Джордану 6 млн евро

По сообщениям источника, бренд баскетболиста Air Jordan, который является одним из партнёров ПСЖ, получает пять процентов с официальной продажи каждой футболки парижского клуба. На данный момент ПСЖ заработал около 120 миллионов евро с момента поступления в продажу футболок с фамилией Месси.

В свою очередь, Air Jordan за одну неделю заработал 6 миллионов евро с продаж футболок с фамилией Месси. "Чемпионат" сообщает, что сейчас майка с фамилией Месси стоит € 157,99 (взрослая), € 87,99 евро (детская) и € 107,99 (женская).

Стоит отметить, что 34-летний аргентинец ещё даже не дебютировал в составе парижан. Месси будет выступать в ПСЖ под 30-м номером.