Переход Месси в ПСЖ за одну неделю принёс Майклу Джордану 6 млн евро
Португальская спортивная газета A Bola сообщает, что переход бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ПСЖ принёс 6 миллионов евро знаменитому баскетболисту Майклу Джордану.
Португальская спортивная газета A Bola сообщает, что переход бывшего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ПСЖ принёс 6 миллионов евро знаменитому баскетболисту Майклу Джордану.
По сообщениям источника, бренд баскетболиста Air Jordan, который является одним из партнёров ПСЖ, получает пять процентов с официальной продажи каждой футболки парижского клуба. На данный момент ПСЖ заработал около 120 миллионов евро с момента поступления в продажу футболок с фамилией Месси.
В свою очередь, Air Jordan за одну неделю заработал 6 миллионов евро с продаж футболок с фамилией Месси. "Чемпионат" сообщает, что сейчас майка с фамилией Месси стоит € 157,99 (взрослая), € 87,99 евро (детская) и € 107,99 (женская).
Стоит отметить, что 34-летний аргентинец ещё даже не дебютировал в составе парижан. Месси будет выступать в ПСЖ под 30-м номером.
Напомним, Лионель Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Ранее аргентинец не смог продлить контракт с "Барселоной", за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне. Нападающий не смог подписать новый контракт с "сине-гранатовыми" из-за новых жёстких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании.