За минувшие сутки от Covid-19 были привиты 5700 человек
В среду, 18 августа, от Covid-19 были привиты 5733 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения(NVD).
В среду, 18 августа, от Covid-19 были привиты 5733 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения(NVD).
3170 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершил процесс вакцинации второй дозой 2091 человек. Еще 472 человека привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В целом в Латвии использовано1 441 509 доз вакцин от коронавируса, курс вакцинации завершили 729 037 человек. По крайней мере одну дозу вакцины получили 43,53% населения, а завершили процесс вакцинации 38,62% жителей страны.