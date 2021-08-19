Чт, 19.08.2021
Я могу только сказать одно - пока человек не столкнулся с этим и не почувствовал на своей шкуре, может показаться, что это пустяк. Только тогда, когда вы "на другой стороне", все меняется. Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких
Мужчина, выживший после стопроцентного поражения легких

Фото ⟩ Рома Зверь, Алексей Кабанов из группы "Корни" и другие: как сейчас выглядят кумиры 2000-х?

20 лет назад песни групп "Корни", "Звери" и "Челси" доносились из каждого утюга. "С днем рождения, Вика", "Я теряю корни", "Районы-кварталы" - эти строки хорошо знакомы тем, кто в 2000-х был подростком. Давайте узнаем, как сейчас выглядят кумиры того времени. 

Роман Билык (Рома Зверь)

Рома Зверь и режиссер Александр Войтинский основали группу в 2000 году. Их первый альбом вышел спустя три года. Слава к музыкантам пришла мгновенно.

Кроме музыки, Роман попробовал себя в качестве фотографа, дизайнера и актера.

Сейчас Роме Зверю 43 года.

Павел Артемьев (группа "Корни")

Павел Артемьев прославился после первой "Фабрики звезд". Любовь зрительниц ему принес дуэт с Ириной Тоневой "Понимаешь".

На проекте продюсер Игорь Матвиенко создал две группы - "Корни" и "Фабрику". Павел Артемьев стал одним из четырех солистов коллектива "Корни".

После музыкант вспоминал, что у его дома дежурили поклонницы, а стены подъезда были исписаны любовными посланиями.

В 2010-м Павел покинул коллектив и основал команду Artemiev.

Cольную карьеру он начал еще до своего ухода, пел в кавер-группе Rookie Crew и пробовал себя за диджейским пультом.

Сейчас ему 38 лет. 

Алексей Кабанов (группа "Корни")

Мало кто знает, но изначально Алексей хотел стать актером. Однако после отправил кассету на "Фабрику звезд". Параллельно с работой в коллективе музыкант занимался сольной карьерой. В 2010-м он записал песню "Отпускаю".

Кстати, Алексей Кабанов до сих пор участник группы "Корни", а также выступает сольно.

Сейчас музыканту 38 лет. 

Арсений Бородин (группа "Челси")

Арсений Бородин был выпускником "Фабрики звезд - 6". Напомним, победителем тогда стал Дмитрий Колдун, он же получил приз от телеканала MTV. Второе место занял Арсений Бородин, третье - Зара Мгоян.

После распада "Челси" в 2011-м Бородин занялся сольной карьерой. Он сотрудничал с финскими продюсерами, которые работали с The Rasmus и HIM. Клип на первый сольный сингл Арсения Deadman’s Kiss собрал почти 750 тысяч просмотров на YouTube.

Сейчас музыкант основал собственную группу и выступает в ее составе в качестве солиста.

Арсению Бородину 32 года. 

Любопытный факт: Арсений Бородин и телезвезда Настя Ивлеева раньше встречались. 

Роман Архипов (группа "Челси")

На проекте у Архипова была армия своих фанатов. Музыкант ушел из группы в 2011-м и переехал в США.

В сентябре 2019 года Роман женился на дочери медиамагната Алисе Огородниковой, выступающей в качестве начинающей певицы под творческим псевдонимом Eliss Roxx.

Сейчас музыканту 36 лет.

Он продолжает заниматься музыкой и поддерживает рокерский имидж.

Александр Рыбак

Певец победил на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" в Москве. Александр стал популярным мгновенно, но после пропал из поля зрения. Позже Рыбак признался, что у него были проблемы с ментальным здоровьем и зависимостью. Он продолжает заниматься музыкой.

Сейчас певцу 35 лет.


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