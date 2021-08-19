Фото ⟩ Рома Зверь, Алексей Кабанов из группы "Корни" и другие: как сейчас выглядят кумиры 2000-х?

Роман Билык (Рома Зверь)

Рома Зверь и режиссер Александр Войтинский основали группу в 2000 году. Их первый альбом вышел спустя три года. Слава к музыкантам пришла мгновенно.

Кроме музыки, Роман попробовал себя в качестве фотографа, дизайнера и актера.

Сейчас Роме Зверю 43 года.

Павел Артемьев (группа "Корни")

Павел Артемьев прославился после первой "Фабрики звезд". Любовь зрительниц ему принес дуэт с Ириной Тоневой "Понимаешь".

На проекте продюсер Игорь Матвиенко создал две группы - "Корни" и "Фабрику". Павел Артемьев стал одним из четырех солистов коллектива "Корни".

После музыкант вспоминал, что у его дома дежурили поклонницы, а стены подъезда были исписаны любовными посланиями.

В 2010-м Павел покинул коллектив и основал команду Artemiev.

Cольную карьеру он начал еще до своего ухода, пел в кавер-группе Rookie Crew и пробовал себя за диджейским пультом.

Сейчас ему 38 лет.

Алексей Кабанов (группа "Корни")

Мало кто знает, но изначально Алексей хотел стать актером. Однако после отправил кассету на "Фабрику звезд". Параллельно с работой в коллективе музыкант занимался сольной карьерой. В 2010-м он записал песню "Отпускаю".

Кстати, Алексей Кабанов до сих пор участник группы "Корни", а также выступает сольно.

Сейчас музыканту 38 лет.

Арсений Бородин (группа "Челси")

Арсений Бородин был выпускником "Фабрики звезд - 6". Напомним, победителем тогда стал Дмитрий Колдун, он же получил приз от телеканала MTV. Второе место занял Арсений Бородин, третье - Зара Мгоян.

После распада "Челси" в 2011-м Бородин занялся сольной карьерой. Он сотрудничал с финскими продюсерами, которые работали с The Rasmus и HIM. Клип на первый сольный сингл Арсения Deadman’s Kiss собрал почти 750 тысяч просмотров на YouTube.

Сейчас музыкант основал собственную группу и выступает в ее составе в качестве солиста.

Арсению Бородину 32 года.

Любопытный факт: Арсений Бородин и телезвезда Настя Ивлеева раньше встречались.

Роман Архипов (группа "Челси")

На проекте у Архипова была армия своих фанатов. Музыкант ушел из группы в 2011-м и переехал в США.

В сентябре 2019 года Роман женился на дочери медиамагната Алисе Огородниковой, выступающей в качестве начинающей певицы под творческим псевдонимом Eliss Roxx.

Сейчас музыканту 36 лет.

Он продолжает заниматься музыкой и поддерживает рокерский имидж.

Александр Рыбак

Певец победил на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" в Москве. Александр стал популярным мгновенно, но после пропал из поля зрения. Позже Рыбак признался, что у него были проблемы с ментальным здоровьем и зависимостью. Он продолжает заниматься музыкой.