Фото ⟩ Рома Зверь, Алексей Кабанов из группы "Корни" и другие: как сейчас выглядят кумиры 2000-х?

Рома Зверь и режиссер Александр Войтинский основали группу в 2000 году. Их первый альбом вышел спустя три года. Слава к музыкантам пришла мгновенно.
Кроме музыки, Роман попробовал себя в качестве фотографа, дизайнера и актера.
Сейчас Роме Зверю 43 года.
Павел Артемьев (группа "Корни")
Павел Артемьев прославился после первой "Фабрики звезд". Любовь зрительниц ему принес дуэт с Ириной Тоневой "Понимаешь".
На проекте продюсер Игорь Матвиенко создал две группы - "Корни" и "Фабрику". Павел Артемьев стал одним из четырех солистов коллектива "Корни".
После музыкант вспоминал, что у его дома дежурили поклонницы, а стены подъезда были исписаны любовными посланиями.
В 2010-м Павел покинул коллектив и основал команду Artemiev.
Cольную карьеру он начал еще до своего ухода, пел в кавер-группе Rookie Crew и пробовал себя за диджейским пультом.
Алексей Кабанов (группа "Корни")
Мало кто знает, но изначально Алексей хотел стать актером. Однако после отправил кассету на "Фабрику звезд". Параллельно с работой в коллективе музыкант занимался сольной карьерой. В 2010-м он записал песню "Отпускаю".
Кстати, Алексей Кабанов до сих пор участник группы "Корни", а также выступает сольно.
Арсений Бородин (группа "Челси")
Арсений Бородин был выпускником "Фабрики звезд - 6". Напомним, победителем тогда стал Дмитрий Колдун, он же получил приз от телеканала MTV. Второе место занял Арсений Бородин, третье - Зара Мгоян.
После распада "Челси" в 2011-м Бородин занялся сольной карьерой. Он сотрудничал с финскими продюсерами, которые работали с The Rasmus и HIM. Клип на первый сольный сингл Арсения Deadman’s Kiss собрал почти 750 тысяч просмотров на YouTube.
Сейчас музыкант основал собственную группу и выступает в ее составе в качестве солиста.
Арсению Бородину 32 года.
Любопытный факт: Арсений Бородин и телезвезда Настя Ивлеева раньше встречались.
Роман Архипов (группа "Челси")
На проекте у Архипова была армия своих фанатов. Музыкант ушел из группы в 2011-м и переехал в США.
В сентябре 2019 года Роман женился на дочери медиамагната Алисе Огородниковой, выступающей в качестве начинающей певицы под творческим псевдонимом Eliss Roxx.
Он продолжает заниматься музыкой и поддерживает рокерский имидж.
Певец победил на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" в Москве. Александр стал популярным мгновенно, но после пропал из поля зрения. Позже Рыбак признался, что у него были проблемы с ментальным здоровьем и зависимостью. Он продолжает заниматься музыкой.