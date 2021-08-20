LAMPA ⟩ Беседа/дискуссия "Беларусь: закулисье. Обмен опытом"

Сегодня, в ситуации продолжающихся репрессий в отношении гражданского общества, активистов и представителей средств массовой информации со стороны белорусских органов власти, очень важно найти способ не только продолжить начатое Латвией в прошлом году оказание помощи пострадавшим, которое обеспечивалось при посредстве ряда негосударственных организаций и инициатив, но и сообщать о происходящих в Беларуси нарушениях прав человека.

В контексте Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности, одной из главных целей которой согласно первому Национальному плану действий является обмен опытом и знаниями, мы хотим пригласить к разговору четырех активистов негосударственного сектора, принимающих активное участие в защите и спасении пострадавших от репрессий правительства Беларуси, а также документировании их последствий, чтобы поговорить не только о поддержке, необходимой Беларуси и ее гражданам, но также о возможных путях разрешения ситуации и роли женщин в ее деэскалации.