LAMPA ⟩ Беседа/дискуссия "Беларусь: закулисье. Обмен опытом"

Сегодня, в ситуации продолжающихся репрессий в отношении гражданского общества, активистов и представителей средств массовой информации со стороны белорусских органов власти, очень важно найти способ не только продолжить начатое Латвией в прошлом году оказание помощи пострадавшим, которое обеспечивалось при посредстве ряда негосударственных организаций и инициатив, но и сообщать о происходящих в Беларуси нарушениях прав человека.
В контексте Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности, одной из главных целей которой согласно первому Национальному плану действий является обмен опытом и знаниями, мы хотим пригласить к разговору четырех активистов негосударственного сектора, принимающих активное участие в защите и спасении пострадавших от репрессий правительства Беларуси, а также документировании их последствий, чтобы поговорить не только о поддержке, необходимой Беларуси и ее гражданам, но также о возможных путях разрешения ситуации и роли женщин в ее деэскалации.
Прямая трансляция с 16:00 до 17:30.
В сотрудничестве с: Centre for Media Studies at Stockholm School of Economics in Riga
Модератор: Инесе Вайваре, глава организации "Латвийская Платформа сотрудничества для развития", общественный деятель и доцент Видземской высшей школы.
- Илона Рудениа, активист;
- Анастасия Захаревич, белорусская журналистка;
- Ольга Карач, феминистка, правозащитница, блогерка и борец за мир из Витебска (Беларусь);
- Елизавета Визгунова, докторант RSU un исследователь в Латвийском институте внешней политики.
Средства для проведения мероприятия предоставлены Норвегией, Исландией и Лихтенштейном в рамках проекта "Культура прав женщин - краеугольный камень демократии" и Фонда интеграции общества из средств государственного бюджета Латвии, выделенных Министерством культуры Латвийской Республики.