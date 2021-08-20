Полина Кнороз - будущий секс-символ мирового спорта и украшение прыжков с шестом

Полина Кнороз продемонстрировала результат 4,71 м. Второе место заняла Холли Брэдшоу из Великобритании (4,61 м), третий результат показала Ирина Жук из Беларуси, которая уступила британке лишь по количеству затраченных попыток.

Несмотря на победу в Швеции, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не включила Кнороз в десятку российских спортсменов, которые смогли выступить на Олимпийских играх в Токио. Стоит отметить, что российская прыгунья выполнила все критерии для попадания в команду.

"Полина доказала, что она - настоящий борец. Теперь ей остается доказывать вот таким вот образом, своим результатом, что решение (ВФЛА) о том, что её не взяли, было несправедливым", - сказал "Р-Спорту" менеджер спортсменки Павел Воронков.

В Токио команду Олимпийского комитета России (ОКР) представляла другая прыгунья с шестом - Анжелика Сидорова. Она с результатом 4,85 м завоевала серебряную медаль.

Пока личный рекорд Полины Кнороз - 4,75 м. Этого результата хватило бы, что в Токио попасть пятёрку сильнейших.

Кнороз на восемь лет младше Сидоровой, поэтому уверенно можно сказать, что у прыгуньи с шестом впереди насыщенная карьера. Она уже успела стать двукратным серебряным призёром чемпионатов России в помещении.