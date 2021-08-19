Фото ⟩ Современное искусство есть не только в Риге! А вы выдели этот 12-метровый кусок глины в Москве?

Что она означает?

"Большая глина № 4" - это скульптура высотой 12 метров. Она представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины.

"Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы - знак незавершенности, преображения и становления", - объяснил фонд V—A—C.

Почему Максим Галкин и другие против?

Как и картина Кристиана Бректе в Риге, скульптура Урса Фишера вызвала непонимание в соцсетях. Чаще всего работу сравнивали с фекалиями.

"Это выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма", - заявил Максим Галкин в Instagram.

С шоуменом не согласна Ксения Собчак. Она считает Фишера "крутейшим художником".

"Дремучее сознание живет в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность", - написала журналистка в своей публикации.

Различные российские деятели культуры и искусств тоже посчитали скульптуру "оскорбительной" и "чужеродной". Правда, они отметили профессионализм автора. Глава общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов также осудил установку "Большой глины". Но искусствоведы не согласны. Они уверены, что искусство должно вызывать дискуссии.

"Медуза" цитирует директора Музея имени Андрея Рублева, специалиста в области современного искусства и архитектуры Михаила Миндлина, который полагает, что ассоциации с фекалиями скульптура вызывает у "необразованных и ограниченных людей".

Чем этот случай похож на рижский?

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Те участники дискуссии, которые выступают против этой картины, в основном сомневаются в ее художественной ценности, обеспокоены тем, что в произведении искусства присутствует сексуальный контекст и демонстрируются люди со множеством глаз и грудью. Кроме того, они считают художника Кристиана Бректе приверженцем идей сатанизма и не уверены, что его работы могут украшать школу.

С другой стороны, комментаторы, выражающие поддержку настенной живописи, в основном утверждают, что это произведение искусства не шокирует и не имеет сексуального контекста. Некоторые участники дискуссии отмечают, что в этой школе учатся их дети и что эта работа не доставит им никаких проблем.