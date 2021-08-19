Чт, 19.08.2021
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Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".

Фото ⟩ Современное искусство есть не только в Риге! А вы выдели этот 12-метровый кусок глины в Москве?

ФОТО: Twitter/ Facebook /коллаж RUS TVNET

Еще совсем недавно картина художника Кристиана Бректе на стене Рижской средней школы № 40 вызвала резонанс в социальных сетях. Но похожий случай произошел и в Москве. Началось все с того, что в центре города появилась скульптура "Большая глина № 4" высотой 12 метров. Стоит сказать, что не всем жителям мегаполиса она понравилась. 

15 августа в центре Москвы на Болотной набережной установили 12-метровую скульптуру современного художника Урса Фишера "Большая глина № 4". Ее разместили перед фасадом бывшей электростанции (ГЭС-2), которую приобрел и реконструировал фонд российского миллиардера Леонида Михельсона.

Как пишет "Медуза", реконструкцию проводило бюро знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пьяно. В здании ГЭС-2 скоро откроется культурный центр.

Кто это создал?

Автор скульптуры - швейцарский художник Урс Фишер. Он живет и работает в Нью-Йорке. Для своих скульптур Фишер использует различные материалы - глину, воск, металл и даже... еду. К примеру, Фишер прославился домом из хлеба, а его гигантская лампа-медведь в 2011 году была продана за 6,8 миллиона долларов. Произведения Урса Фишера уже выставлялись на Венецианской биеннале, в Центре Помпиду в Париже и Музее современного искусства в Лос-Анджелесе.

Что она означает?

"Большая глина № 4" - это скульптура высотой 12 метров. Она представляет собой увеличенную примерно в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины. 

"Запечатленный в громадном размере обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы - знак незавершенности, преображения и становления", - объяснил фонд V—A—C.

Почему Максим Галкин и другие против?

Как и картина Кристиана Бректе в Риге, скульптура Урса Фишера вызвала непонимание в соцсетях. Чаще всего работу сравнивали с фекалиями.

"Это выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма", - заявил Максим Галкин в Instagram.

С шоуменом не согласна Ксения Собчак. Она считает Фишера "крутейшим художником".

"Дремучее сознание живет в головах тех же людей, что год за годом, десятилетие за десятилетием выбирают стабильность", - написала журналистка в своей публикации.

Различные российские деятели культуры и искусств тоже посчитали скульптуру "оскорбительной" и "чужеродной". Правда, они отметили профессионализм автора. Глава общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов также осудил установку "Большой глины". Но искусствоведы не согласны. Они уверены, что искусство должно вызывать дискуссии.

"Медуза" цитирует директора Музея имени Андрея Рублева, специалиста в области современного искусства и архитектуры Михаила Миндлина, который полагает, что ассоциации с фекалиями скульптура вызывает у "необразованных и ограниченных людей".

Чем этот случай похож на рижский?

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

Те участники дискуссии, которые выступают против этой картины, в основном сомневаются в ее художественной ценности, обеспокоены тем, что в произведении искусства присутствует сексуальный контекст и демонстрируются люди со множеством глаз и грудью. Кроме того, они считают художника Кристиана Бректе приверженцем идей сатанизма и не уверены, что его работы могут украшать школу. 

С другой стороны, комментаторы, выражающие поддержку настенной живописи, в основном утверждают, что это произведение искусства не шокирует и не имеет сексуального контекста. Некоторые участники дискуссии отмечают, что в этой школе учатся их дети и что эта работа не доставит им никаких проблем.

Добавим, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за срочную ликвидацию фрески со стены начальной школы. 


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