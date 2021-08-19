Чт, 19.08.2021
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Роман Протасевич, бывший главред NEXTA

Бывшего белорусского дипломата приговорили к 10 годам из-за государственной измены. Что известно?

ФОТО: Наша Нiва

Недавно бывшему сотруднику МИДа Александру Соколовскому вынесен приговор - 10 лет тюрьмы за государственную измену.

"Наша Ніва" пообщалась со знакомыми Соколовского. По их словам, дело против бывшего дипломата не связано с событиями прошлого года.

"Его задержали давно, кажется, с 2019 года Александр в СИЗО КГБ. Известно, что это связано с некоторыми его действиями, совершенными им 10-12 лет назад, когда он работал консулом в Литве", - сказал один из друзей Соколовского.

Соколовский занимал разные должности в МИДе, за рубежом и в самом министерстве. Ничем особенным не выделялся.

"Чистые" дипломаты подозревают Соколовского в том, что он мог выполнять работы на "прилегающей" линии, то есть задачи деликатного и не совсем дипломатического характера.


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