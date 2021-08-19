ReTV: застрявшие между Латвией и Беларусью мигранты впервые получили горячую еду

"Главное, что мы очень оперативно организовали горячую еду, которая сегодня будет доставлена. Все организовано, и раз в день будет горячая еда, благодаря хорошему сотрудничеству с NVO и координации с пограничной службой", - говорит Эгил Грасманис, основатель организации "Хочу помочь беженцам".

Глава организации также сообщает, что с ними связались родственники этих людей в попытке помочь своим родственникам. Оказание помощи затрудняет их расположение.

"С нами связываются родственники этих людей, живущие в Европе, и спрашивают номер счета, чтобы сделать пожертвование. Ответили также организации из сектора NVO. На данный момент кажется, что все идет гладко, чтобы хотя бы улучшить условия, в которых они находятся", - говорит Грасманис.

Организация ежедневно получает новую информацию о людях, находящихся в приграничной зоне, а также об их родственниках. "Есть информация о пропавшей группе из 16 человек, родители беспокоятся, где они находятся. И второе, вчера появилась информация, что есть группа сирийцев, с которыми довольно жестоко обошлась белорусская сторона и которые сейчас тоже где-то в лесу, но у нас нет с ними контактов. Понятно, что есть много рисков дезинформации, но у нас нет оснований сомневаться, что это не так", - говорит Эгил Грасманис.

Остается вопрос - что будет с этими людьми дальше? Пока нет однозначного ответа, организация призывает помочь людям, "застрявшим" на Латвийском приграничье, сделав пожертвование на горячую еду.