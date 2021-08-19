Латвия все еще среди лидеров ЕС по наименьшей заболеваемости

На прошлой неделе Латвия также находилась на 24-м месте, а ранее занимала 23-е место.

По данным ECDC, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии за две недели с 2 по 15 августа вырос до 64,11 случая, но, тем не менее, он ниже, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Рекордсмены

Самый высокий уровень заболеваемости остается на Кипре - 748,8 случая на 100 000 населения, за ним следуют Франция, Испания и Ирландия с менее чем 500 случаями. Самый низкий уровень в Польше - 6,2 случая. Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ в настоящее время составляет 205,4 случая на 100 000 населения.

По данным ECDC, в Эстонии за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом вырос до 254,6 случая на 100 000 населения, а в Литве - до 254,5 случая.

14-дневный показатель смертности с диагнозом Covid-19 в Латвии снизился и на конец предыдущей недели составил 2,6 случая на миллион населения. Помимо этого, если ранее Латвия долго входила в пятерку стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью, то теперь наша страна опустилась на 18-е место, т.к. во многих европейских странах смертность с диагностированным Covid-19 снова растет. Самая высокая смертность с диагнозом "коронавирус" на миллион населения за последние две недели была на Кипре - 38,3 случая.

Этот показатель составляет 13,6 случая в Литве и 5,3 случая в Эстонии.

Оранжевая зона

После долгого перерыва Латвия вновь попала в оранжевую зону карты предупреждений ECDC, указывающих путешественникам на среднюю степень риска заражения. В свою очередь Эстония и Литва находятся в красной зоне карты.

Только Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния сейчас находятся в зеленой зоне - это указывает на низкий риск заражения.