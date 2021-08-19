Россия готовится к новому испытанию печально известной ракеты - она уже "убила" пять человек

В распоряжении CNN спутниковые снимки, сделанные компанией Capella Space 16 августа, на которых видно место запуска ракеты на архипелаге Новая Земля. Раньше этот полигон был закрыт, но теперь здесь появился новый ангар и несколько грузовых контейнеров.

New satellite images obtained by CNN show Russia may be preparing another test of its nuclear-powered cruise missile, known as "Skyfall" — a controversial weapon that is designed to defeat US defense systems. https://t.co/iDX49zuXbv — CNN (@CNN) August 18, 2021

Сравнив последние изображения с теми, что были сделаны этой весной, CNN пришла к выводу, что за последние несколько месяцев на полигоне произошло много изменений, что свидетельствует о подготовке к испытаниям новой ракеты.

Ни США, ни Минобороны России пока не прокомментировали утверждения CNN.

Ранее Россия уже испытывала крылатую ракету "Буревестник". В августе 2019 года во время испытания ракеты в Архангельской области погибли пять инженеров-атомщиков.

Российское ядерное агентство Росатом тогда признало, что был испытан ядерный ракетный двигатель, но не назвала, какая именно ракеты была испытана.

После взрыва в Северодвинске, примерно в 40 километрах от полигона, было зафиксировано резкое повышение уровня радиации.

В 2019 году американское СМИ CNBC сообщило, что в России было проведено как минимум пять испытаний "Буревестника", и все они провалились.