В США через месяц начнется вакцинация третьей дозой вакцины от коронавируса

"Сейчас не время терять бдительность", - сказал Байден в своем выступлении в Белом доме в среду, 18 августа.

Он сообщил, что с 20 сентября третья доза будет доступна всем, кто достиг 18-летнего возраста и получил вторую дозу не ранее, чем восемь месяцев назад.

"Это улучшит ваш иммунный ответ. Это улучшит вашу защиту от Covid-19, и это лучший способ защитить себя от новых вариантов [коронавируса], которые могут возникнуть", - сказал он.

"Это повысит вашу безопасность и в конечном итоге поможет нам быстрее положить конец пандемии", - добавил Байден.

План по ревакцинации третьей дозой вакцины еще не утвержден Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

На сегодняшний день от Covid-19 полностью вакцинировано чуть более половины населения США.

Врачи из рабочей группы Белого дома по Covid-19 признали, что американцам, получившим вакцину Johnson & Johnson, также понадобится еще одна ее доза. В настоящее время для обретения иммунитета требуется всего одна доза этой вакцины.

Для использования в США в настоящее время одобрены Три вакцины против Covid-19 - их производят компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.