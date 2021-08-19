"Рига" у себя дома не сумела обыграть чемпиона Гибралтара

Подопечные Андриса Рихерта на стадионе "Сконто" принимали команду "Линкольн Ред Импс", которая является действующим чемпионом Гибралтара. Матч завершился вничью - 1:1.

В первые 45 минут у чемпиона Латвии было больше возможностей открыть счёт, но ни одной из команд забить так и не удалось. Счёт в матче на 61-й минуте открыл Юрий Вакулко, который появился на поле за две минуты до этого. Гостям удалось сравнять счёт на 72-й минуте благодаря точному удару Фернандо Карралеро.

Ответный матч между "Ригой" и "Линкольн Ред Импс" состоится 26 августа в Гибралтаре. Отметим, что из-за перебора жёлтых карточек в ответной игре "Риге" не смогут помочь Антоний Черномордый и Ритвар Ругин.

Путёвку в групповой этап Лиги конференций получит команда, которая одержит победу в плей-офф по сумме двух матчей. Жеребьёвка группового этапа состоится 27 августа.