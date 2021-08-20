Выявлено 133 новых случая Covid-19; 114 заболевших не были вакцинированы

114 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 19 - привитыми от Covid-19.

Скончался один человек в возрастной группе от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 76,4 до 79,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделан 9231 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 140 784 случая Covid-19.

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализировано 14 пациентов с Covid-19, при этом семь человек были выписаны, таким образом, общее количество стационарных пациентов со вчерашнего дня увеличилось с 68 до 75, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 64 пациента с Covid-19, у которых заболевание протекает в форме средней тяжести, а 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии - это 14,6% всех стационарных пациентов с Covid-19.