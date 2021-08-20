Видео ⟩ В Пардаугаве на глазах у полиции водитель сбила женщину на пешеходном переходе

На перекрестке улицы Калнциема автомобиль Mercedes-Benz свернул налево и наехал на велосипедистку, которая в этот момент катила велосипед через пешеходный переход.

Врачей вызвали на улицу Калнциема, 146, где машина сбила пешехода.

Полиция пыталась успокоить женщину, сказав, что ничего страшного не произошло - было немного крови, но "скорая" приедет и осмотрит ее. На голове небольшая рана.

На вопрос, как она себя чувствует, пострадавшая ответила, что у нее кружится голова. Ей сказали не вставать.

Она также пояснила, что пересекала пешеходный переход на зеленый свет, на что сотрудник полиции сказал, что он все видел, включая машину, сбившую женщину. Все было зафиксировано. Полиция объяснила водителю, что женщина в сознании и что у нее травма головы.

Через несколько минут на место прибыли врачи, пострадавшая попала в их руки и вскоре была госпитализирована, а сотрудники муниципальной полиции оставались на месте до прибытия Дорожной полиции, которая взяла на себя дальнейшее расследование дела.

Учитывая, что авария произошла на глазах у полиции и перед камерами автомобиля, нет сомнений в том, кто виноват в этой ситуации, отмечает передача.