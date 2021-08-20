В своих квартирах в центральном районе Берлина двое сотрудников, которым поручено решать российские критические вопросы, в течение нескольких месяцев подвергались бомбардировке высокочастотными звуковыми волнами, пока они и их окружение не заболели так называемым "гаванским синдромом".

Пострадавшие не могли работать и до сих пор вынуждены проходить лечение в больнице из-за серьезного повреждения головного мозга.

Согласно информации Bild, среди пострадавших был сотрудник, который должен был предотвращать атаки российской дезинформации, кибератаки и попытки повлиять на немецкое общество, а также сотрудник, который должен был предотвратить завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Оба сотрудника были очень мотивированы и полны энтузиазма в своей работе, активно сотрудничая с немецкими министерствами, службами безопасности и неправительственными организациями, чтобы сорвать планы Путина в отношении Германии, пока они сами не стали жертвами жестокого российского оружия холодной войны.