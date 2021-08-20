Видео ⟩ В Риге домработница, которую считали членом семьи, украла внушительную сумму денег

Феликс описывает бывшую домработницу как очень хорошую сотрудницу, которая, проработав у него 12 лет, воспринималась как член семьи.

"Я дарил ей подарки по праздникам. Я воспринимал ее как члена семьи. Она была официально трудоустроена, получала официальную зарплату. Когда я сказал полиции, сколько я ей платил, сотрудники полиции сказали, что они тоже хотели бы работать у меня три с половиной дня в месяц за такие деньги", - говорит Феликс.

Феликс упоминает полицию, потому что у этой истории плохой конец. История началась примерно год назад, когда он заметил, что в квартире остается все меньше и меньше денег.

Однажды Феликс оставил определенную сумму денег в определенном месте и, прощаясь с на тот момент домработницей, сказал, что едет в другой город. На самом деле он был поблизости и смотрел, что происходит в квартире, в режиме онлайн. На этот раз камера зафиксировала грех домработницы - воровство.

Было заснято, как она берет банкноты, высчитывает часть и прячет их в штаны. Увидев это, Феликс и его друг включили камеру телефона, появились в квартире и начали разговаривать с домработницей. Сначала она отрицала кражу денег, но позже призналась. Феликс попросил сотрудницу указать на листе бумаги эпизоды кражи и суммы, которые были украдены.

Уборщица описала несколько случаев воровства на общую сумму около 28,9 тысячи евро.

После долгих вопросов о том, на что были потрачены деньги, домработница сначала сказала, что она их проела, хотя Феликс не верил в такое использование денег. Позже работница рассказала о других расходах. Феликс предложил ей компромисс: он был готов не обращаться в полицию, если она вернет деньги в рассрочку до следующего лета. Домработница согласилась. Признание в краже и договор о возврате были составлены на месте, среди прочего женщина подписала, что созналась в преступлении и согласна вернуть деньги. Феликс записал признание, остальные разговоры с сотрудницей и составление документа на видео.

В соглашении также предусматривалось, что, если домработница не будет соблюдать условия, Феликс имеет право сообщить о краже в правоохранительные органы. Чтобы собрать необходимую сумму и вернуть деньги, женщина в разговоре обязалась продать недвижимость и занять часть суммы у матери.