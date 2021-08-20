Фото ⟩ Бусулис, Киркоров, Zivert и другие звезды на открытии "Новой волны"

В этом году "Новая волна" пройдет в New Wae Hall (Сочи) с 19 по 25 августа с 50-процентной загрузкой зала: при вместимости в 2,8 тысячи зрители могут занять 1,4 тысячи мест.

Что касается программы фестиваля, то в ней заявлено 11 участников из девяти стран: России, Австралии, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Испании, Италии и Казахстана.

20 августа пройдет творческий вечер Димы Билана, а в субботу состоится юбилейный творческий вечер Александра Розенбаума. Следом пройдут концерт членов жюри (22 августа) и концерт в честь юбилея Николая Баскова (23 августа).

Король российской эстрады Филипп Киркоров не стал скрывать, что привез на этот фестиваль 15 чемоданов с новыми нарядами. Кроме того, он рассказал СМИ, что готовит премьеру песни.