В Германии началась четвертая волна Covid-19

Согласно еженедельному отчету RKI, опубликованному в четверг вечером, соотношение положительных образцов к лабораторным ПЦР-тестам выросло с 4% до 6% в середине августа.

Заражение новым коронавирусом особенно затронуло более молодые возрастные группы.

"Теперь ясно видно начало четвертой волны, которая набирает обороты, особенно с заражениями среди лиц более молодого возраста", - говорится в отчете.

С начала июля совокупная заболеваемость Covid-19 в Германии увеличилась, особенно среди людей в возрасте от 10 до 49 лет. Летом доминировал самый заразный вариант дельта, на который сейчас приходится 99% случаев Covid-19.

Общее количество случаев Covid-19 за семь дней в четверг составило около 44 случаев на 100 000 населения, но это сильно варьируется в разных регионах Германии.