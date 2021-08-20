Пт, 20.08.2021
Самый эффективный способ защитить себя от серьезного заболевания - это сделать прививку от Covid-19. Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".
Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".

В Германии началась четвертая волна Covid-19

ФОТО: AXEL SCHMIDT/REUTERS/Scanpix

В Германии началась четвертая волна пандемии Covid-19, свидетельствует недавний отчет Института Роберта Коха (RKI) Немецкого агентства по контролю и профилактике заболеваний, пишет DPA.

Согласно еженедельному отчету RKI, опубликованному в четверг вечером, соотношение положительных образцов к лабораторным ПЦР-тестам выросло с 4% до 6% в середине августа.

Заражение новым коронавирусом особенно затронуло более молодые возрастные группы.

"Теперь ясно видно начало четвертой волны, которая набирает обороты, особенно с заражениями среди лиц более молодого возраста", - говорится в отчете.

С начала июля совокупная заболеваемость Covid-19 в Германии увеличилась, особенно среди людей в возрасте от 10 до 49 лет. Летом доминировал самый заразный вариант дельта, на который сейчас приходится 99% случаев Covid-19.

Общее количество случаев Covid-19 за семь дней в четверг составило около 44 случаев на 100 000 населения, но это сильно варьируется в разных регионах Германии. 

63,7% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19, а 58,2% были полностью вакцинированы.


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