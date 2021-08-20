Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание

Что с продлением украинского транзита?

ФРГ пообещала уже до 1 сентября начать договариваться с Москвой о продлении контракта. В преддверии визита правительство назначило спецпредставителя по вопросам транзита газа через Украину. Им стал гамбургский бизнесмен Георг Вальдерзее (Georg Graf Waldersee), который уже занимался этим вопросом.

Россия пока принципиально не возражала против продления транзита. Хотя некоторые эксперты ожидают, что теперь, когда "Северный поток - 2" почти готов, США отказались от новых санкций, а время правления Меркель истекает, Путин вряд ли пойдет на конкретные обещания. "Шансы на договоренность с Кремлем плохие", - говорит Сюзан Стюарт. В то же время, по ее словам, для Меркель важно "заложить основу будущей договоренности", которой займется уже новое правительство ФРГ.

Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН, не считает, что у Меркель слабые позиции на встрече с Путиным: "Северный поток - 2" еще не достроен, США не отказались от санкций, а Меркель - не "хромая утка", а политик, передающий эстафету будущему правительству". По словам Белова, в Москве канцлера встретят с "положительными чувствами".



Донбасс, Беларусь, Навальный, Афганистан

Ожидается, что Меркель обсудит с Путиным и выполнение минских договоренностей по Донбассу, где весной было обострение ситуации, а реализация политических аспектов соглашения фактически стоит на месте. Стюарт из SWP не ожидает прорыва: "Не думаю, что российская сторона изменит свою позицию. Скорее мы видим фактическую интеграции этих территорий в Россию, паспорта РФ были выданы сотням тысяч жителей неподконтрольных Киеву регионов".

Российские войска у границ Украины, апрель 2021 года ФОТО: Reuters





Эксперт полагает, что Меркель будет говорить с Путиным и о политической ситуации в России, где незадолго до сентябрьских выборов в Госдуму произошло то, что эксперт назвала репрессиями против оппозиции, включая Навального, находящегося в заключении. Канцлер коснется и сотрудничества на уровне гражданского общества после объявления нескольких немецких НКО в РФ нежелательными. Наконец, Меркель планирует обсудить с хозяином Кремля ситуацию в Беларуси, включая миграционный кризис на границе с ЕС, в котором Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко.



В связи с положением в Афганистане Евросоюз опасается новой волны миграции. Это - новая тема для переговоров Меркель и Путина, которая может стать для Берлина одной из главных. Меркель хочет услышать, как в Кремле оценивают ситуацию в Афганистане, полагает Стюарт. "Без участия Москвы этот вопрос решить сложно", - добавляет Владислав Белов.

Путин и Байден на саммите в Женеве, 16 июня ФОТО: PatrickSemansky/AP/ picture alliance

По его словам, визитом в Москву канцлер "передает эстафету (следующему правительству ФРГ. - Ред.) со всеми красными линиями, санкциями, Навальным, химическими атаками - никто от этого не отказывается". Будет ли Меркель в Москве озвучивать, где именно проходят красные линии, как это сделал в Женеве Байден применительно к сфере кибербезопасности, не сообщается.



