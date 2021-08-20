Половина населения Латвии старше 12 лет получила по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19

На сегодняшний день в Латвии использовано 1 447 308 доз вакцин от Covid-19, в том числе 715 381 человек получили первую дозу вакцины, а 731 927 человек завершили процесс вакцинации. Завершившими вакцинацию считаются люди, получившие обе дозы вакцины производства AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna или однократную вакцину Johnson & Johnson (J&J).

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 653 049 человек в возрасте старше 12 лет. Таким образом по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19 к настоящему времени получили 49,91% населения, имеющего доступ к вакцинации, а 44,28% завершили процесс вакцинации.

В четверг от Covid-19 было привито 4383 человека, из которых 2253 человека получили первую дозу вакцины, 1777 человек получили вторую дозу, а 353 человека были привиты вакциной J&J, для которой требуется только одна доза.