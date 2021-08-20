Пт, 20.08.2021
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Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".

Фото ⟩ Жена Стэтхэма объявила о второй беременности

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Жена актера Джейсона Стэтхэма, британская супермодель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, объявила о второй беременности.

33-летняя звезда разместила в Instagram снимки, на которых она демонстрирует подписчикам свои модные образы. На десятой фотографии Роузи позировала в облегающем вязаном платье, придерживая рукой живот.

"Та-дам! Второй раунд", - написала модель.

Актер Джейсон Стэтхэм и модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэтхэма.

В марте 2021 года Роузи приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки модного журнала Elle. 


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