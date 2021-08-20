Фото ⟩ Жена Стэтхэма объявила о второй беременности
Жена актера Джейсона Стэтхэма, британская супермодель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, объявила о второй беременности.
Жена актера Джейсона Стэтхэма, британская супермодель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, объявила о второй беременности.
33-летняя звезда разместила в Instagram снимки, на которых она демонстрирует подписчикам свои модные образы. На десятой фотографии Роузи позировала в облегающем вязаном платье, придерживая рукой живот.
Актер Джейсон Стэтхэм и модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэтхэма.
В марте 2021 года Роузи приняла участие в откровенной фотосессии и стала героиней обложки модного журнала Elle.