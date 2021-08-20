Фото ⟩ Жена Стэтхэма объявила о второй беременности

33-летняя звезда разместила в Instagram снимки, на которых она демонстрирует подписчикам свои модные образы. На десятой фотографии Роузи позировала в облегающем вязаном платье, придерживая рукой живот.

"Та-дам! Второй раунд", - написала модель.

Актер Джейсон Стэтхэм и модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. Пара уже воспитывает сына Джека Оскара Стэтхэма.