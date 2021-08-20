Болезнь сына и 8 Олимпиад на счету: легенда гимнастики Оксана Чусовитина ушла из спорта

В 1992 году спортсменка отправилась на Олимпиаду в составе Объединенной команды, которая состояла из представителей двенадцати бывших советских республик. Тогда она завоевала золото в командном первенстве.

После этого Чусовитина не переехала в Россию, несмотря на то, что там уже жила большая часть её родных.

Она приняла решение выступать за страну, в которой родилась - Узбекистан.

В 1996-м на Играх в Атланте Оксана не прошла в финал в опорном прыжке, хотя у неё уже были медали чемпионата мира.

В 2000-м в Сиднее спортсменка снова не смогла завоевать медали, после чего взяла небольшую паузу в карьере. Затем у гимнастки и её супруга Бахи Курбанова (знаменитый борец греко-римского стиля) родился сын Алишер.

Уже спустя несколько месяцев после родов Чусовитина участвовала в международных соревнованиях, а в 2002-м она стала обладательницей двух золотых и двух серебряных медалей на Азиатских играх в Пусане.

Однако радость от побед была недолгой. Вскоре стало известно, что у её сына - лейкемия.

Ребёнку было необходимо срочное лечение. Оксана увезла Алишера в немецкую клинику, а лечение ценой в 120 тысяч долларов ей помогло оплатить руководство спортивного клуба в Кёльне, в котором она выступала. Чусовитиной предложили получить немецкое гражданство и медицинскую страховку, которые смогли облегчить процесс лечения её сына. Спортсменка продолжила участвовать в турнирах - по словам Оксаны, всё ради того, чтобы

сын не видел её слез и верил в победу над болезнью.

Затем в 2004 году в Афинах Чусовитина заняла лишь 97-е место в многоборье.

На Олимпиаде в Пекине в 2008-м гимнастка уже выступала от сборной Германии и завоевала серебро в опорном прыжке, отблагодарив таким образом страну, в которой спасли её сына.

"Немцы протянули руку помощи, при этом не ставили мне никаких ультиматумов. Сказали: сможешь тренироваться - хорошо, не сможешь - не беда, мы всё равно поможем", - рассказывала Оксана в интервью "Ленте".

В 2012 году в Лондоне она также выступала за сборную Германии и заняла пятое место в своей коронной дисциплине. После этого Оксана вернулась на родину.

На Играх в Рио в 2016-м спортсменка уже выступала за родную страну и заняла седьмое место в опорном прыжке.

ФОТО: AFP/SCANPIX

А уже в этом году Чусовитина завершила свой спортивный путь, помахав в камеру и показав жестом сердце:

"Спасибо большое, что болели. И все прощайте! Бай-бай!".

Чемпионке аплодировали зрители, она обнялась с коллегами и со слезами покинула площадку.

ФОТО: Reuters/ScanPix