Covid-19: в Литве 537 новых случаев, в Эстонии - 332

Литва

Вчера было сделано 15 179 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,5%. Всего в Литве выполнено 4 464 278 тестов на коронавирус.

С начала пандемии в стране было выявлено 292 552 случая Covid-19, 275 178 человек считаются выздоровевшими.

С начала пандемии в Литве умер 4471 человек, заразившийся коронавирусом.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Литве увеличился до 261,6 случая.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 596 789 человек, в том числе 1 420 667 человек завершили курс вакцинации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 4444 теста на коронавирус, позитивный результат дали 332 из них, то есть 7,5%.

Среди тех, чьи тесты оказались положительными, невакцинированных 78%, а у 22% курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 285,3 случая на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 5,2%.

Стационарное лечение требуется 92 пациентам с Covid-19.