Один из самых многообещающих афганских футболистов погиб при попытке бежать из страны

В понедельник, 16 августа, жители Афганистана, который захватили боевики "Талибана", покинули страну на военном самолёте США.
После в соцсетях распространилось видео, на котором можно заметить, как люди бегут следом за самолётом, пытаясь зацепиться за него.
На других кадрах видно, как с самолёта падают как минимум два человека. Также американские военные сообщили, что в отсеке шасси одного из самолётов после прилёта в Катар было обнаружено тело погибшего, пишет BBC.
Одним из тех, кто отчаянно пытался покинуть страну, и был 17-летний Анвари. Он погиб в результате падения.
Представитель Афганской спортивной федерации Аруф Пейман в беседе с New York Times сообщил, что Анвари вырос в бедной семье, которая старалась сделать всё возможное, чтобы молодой футболист осуществил свою мечту.
"Он был добрым и старательным, но, как и многие молодые люди, он понимал, что приход "Талибана" означает конец его спортивной карьеры. [В Афганистане] У него не было надежды, и он хотел лучшей жизни", - сказал Пейман.
Анвари играл за молодёжную сборную Афганистана.