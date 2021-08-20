Пт, 20.08.2021
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Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".

Один из самых многообещающих афганских футболистов погиб при попытке бежать из страны

В попытке бежать из Афганистана погиб один из самых перспективных молодых футболистов страны Заки Анвари. Он пытался покинуть Кабул, зацепившись за взлетавший самолёт.

В понедельник, 16 августа, жители Афганистана, который захватили боевики "Талибана", покинули страну на военном самолёте США.

После в соцсетях распространилось видео, на котором можно заметить, как люди бегут следом за самолётом, пытаясь зацепиться за него. 

На других кадрах видно, как с самолёта падают как минимум два человека. Также американские военные сообщили, что в отсеке шасси одного из самолётов после прилёта в Катар было обнаружено тело погибшего, пишет BBC. 

Одним из тех, кто отчаянно пытался покинуть страну, и был 17-летний Анвари. Он погиб в результате падения. 

Представитель Афганской спортивной федерации Аруф Пейман в беседе с New York Times сообщил, что Анвари вырос в бедной семье, которая старалась сделать всё возможное, чтобы молодой футболист осуществил свою мечту.

"Он был добрым и старательным, но, как и многие молодые люди, он понимал, что приход "Талибана" означает конец его спортивной карьеры. [В Афганистане] У него не было надежды, и он хотел лучшей жизни", - сказал Пейман. 

Анвари играл за молодёжную сборную Афганистана.


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