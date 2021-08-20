Один из самых многообещающих афганских футболистов погиб при попытке бежать из страны

В понедельник, 16 августа, жители Афганистана, который захватили боевики "Талибана", покинули страну на военном самолёте США.

После в соцсетях распространилось видео, на котором можно заметить, как люди бегут следом за самолётом, пытаясь зацепиться за него.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu — Ariana News (@ArianaNews_) August 19, 2021

На других кадрах видно, как с самолёта падают как минимум два человека. Также американские военные сообщили, что в отсеке шасси одного из самолётов после прилёта в Катар было обнаружено тело погибшего, пишет BBC.

Одним из тех, кто отчаянно пытался покинуть страну, и был 17-летний Анвари. Он погиб в результате падения.

Our deepest condolences go out to the family, friends and teammates of young Afghan national team footballer Zaki Anwari, who reportedly died in a fall from a U.S. plane at Kabul airport on Monday. pic.twitter.com/2DgulUw1HD — FIFPRO (@FIFPRO) August 19, 2021

Представитель Афганской спортивной федерации Аруф Пейман в беседе с New York Times сообщил, что Анвари вырос в бедной семье, которая старалась сделать всё возможное, чтобы молодой футболист осуществил свою мечту.

"Он был добрым и старательным, но, как и многие молодые люди, он понимал, что приход "Талибана" означает конец его спортивной карьеры. [В Афганистане] У него не было надежды, и он хотел лучшей жизни", - сказал Пейман.