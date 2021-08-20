Водителям в округе Риги нужно готовиться к интенсивному дорожному строительству в течение нескольких лет

"Строительные работы на будущей Кекавской объездной дороге планируется начать уже в конце этого года. В то же время LVC работает над четырьмя не менее важными проектами, которые знаменуют собой реализацию амбициозного видения развития инфраструктуры государственной дорожной сети. Если параллельно с проектированием и оценкой будет найдено финансирование для строительных работ, то начиная с 2025 года в округе Риги придется считаться с масштабными дорожно-строительными работами в течение нескольких лет", - говорит председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис.

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi/пресс-фото

Началась разработка минимального строительного проекта и оценка воздействия на окружающую среду (IVN) для реконструкции Рижской объездной дороги (A4) Балтэзерс - Саулкалне в скоростную автомагистраль. Планируется, что реконструкция объездной дороги начнется в 2025 году.

Также происходит разработка минимального строительного проекта и разработка IVN на участке Рижской объездной дороги (A5) Саласпилс - Бабите с 11,6 км (Кекавская объездная дорога) до 38,2 км (A10) для перестройки в скоростную дорогу. Строительные работы там планируется начать в 2026 году.

Разрабатывается совместный проект строительства железнодорожного и автомобильного моста Rail Baltica (соединительный участок A4 и A5), который организован AS RB rail в сотрудничестве с LVC. Строительство моста запланировано на период с 2023 по 2027 год.

В настоящее время ведутся закупки для развития новой Рижской объездной дороги (A5) Саласпилс - Бабите, участок P85/перекресток нового моста Даугавы - Кекавская объездная дорога. Строительство участка планируется начать в 2028 году.