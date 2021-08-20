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Чтобы собрать ребенка в школу сегодня недостаточно закупить школьные принадлежности и книги. Теперь, телефон - обязательный пункт в любом списке покупок к школе.

Зачем школьнику телефон?

Телефон с доступом в интернет, пожалуй, самый необходимый гаджет для школьников и студентов в наше время. Ведь в этой маленькой коробочке собрано все что нужно для учебы: словарь, калькулятор и даже библиотека.

С помощью интернета у детей появилась возможность удаленно учиться, проходить курсы, заниматься с репетитором, смотреть образовательные видео, читать статьи и многое другое.

К тому же, телефон помогает родителям постоянно поддерживать связь со своими детьми. Благодаря встроенной GPS системе, можно легко отследить где в данный момент находится ребенок, всё ли у него в порядке. На какие параметры обратить внимание при выборе смартфонов для детей читайте далее.

Класс смартфона

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В зависимости от “начинки” телефона существует четыре вида смартфонов: бюджетные, бизнес-смартфоны, флагманы и имиджевые смартфоны. Для школьника оптимальной покупкой станет бюджетный смартфон. Данный тип устройства не отличается мощными характеристиками, высокой оперативной памятью и разрешением экрана. Однако, звонить родителям и пользоваться интернетом можно без проблем. Такие телефоны в Латвии стоят в пределах 200 евро.

Размер и конструкция

Диагонали телефонов бывают трех видов: малые до 4ʺ, средние 4.1ʺ - 5.5ʺ и большие от 5.6ʺ и выше. Для ребенка рекомендуем выбрать среднюю диагональ экрана. Это самый популярный и удобный размер смартфона. Плюсы очевидны - возможность управлять телефоном одной рукой, комфортно играть и просматривать видео.

Материал корпуса

В основном в производстве телефонов используются три материала — металл, пластик и стекло. Рекомендуем купить ребенку телефон в пластиковом корпусе, так как это самый прочный и бюджетный вариант. Пластиковый корпус смартфона не препятствует прохождению сигнала. Главная проблема таких корпусов - скользкость. Однако, это легко можно решить купив чехол для телефона.

Емкость аккумулятора

Чем выше емкость аккумулятора, тем больше времени телефон может работать без подзарядки. Существует две основные категории емкостей аккумуляторов: 2000 - 3000 мА/ч - от 3000 мА/ч. Поскольку любой школьник является активным пользователем телефона, желательно приобрести модель с емкостью аккумулятора выше 3500 мА/ч. Время автономной работы таких телефонов - более суток, а при активном использовании батареи хватает на весь день.

Объем памяти

Дети любят снимать видео для социальных сетей, фотографировать конспекты и загружать музыку. Для школьников подойдут устройства с объемом встроенной памяти от 64 Гб. и выше. Обратите внимание, чтоб в телефоне был слот для флешки - дополнительной карты памяти. Такая опция доступна не во всех смартфонах, к примеру, в телефонах марки “Apple” - слот для флешки вовсе не предусмотрен.

Процессор

Производительность процессора влияет на скорость работы телефона - это самый важный показатель в телефоне. Если телефон часто зависает - это означает, что его процесс недостаточно мощный. Определить производительность процесса можно при помощи теста - бенчмарк (ознакомиться с тестом можно в интернете). Чем выше балл, тем лучше процессор.

Вывод

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