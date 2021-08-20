NMPD обратилась в полицию из-за провокаций отрицателей Covid-19

Согласно записи NMPD в Facebook, это может быть связано с преднамеренной провокацией людей, которые активно выступают против вакцинации от Covid-19 и отрицают существование и опасность вируса.

"Люди рядом с пациентом вели себя агрессивно, пытались вовлечь врачей в переговоры о Covid-19 и вмешивались в работу команды. Кроме того, люди не только снимали на видео действия врачей, препятствуя обследованию пациента и оказанию ему помощи, но также использовали нецензурные слова и даже применяли физическую силу", - пишет NMPD.

Врачи NMPD выезжают на почти 1000 вызовов каждый день, чтобы спасти жизни и помочь тем, кто попал в беду. "Пожалуйста, не усложняйте нашу работу, уважайте и позвольте нам работать", - говорится в заявлении службы.

В то же время NMPD напоминает, что во время вызова бригада "скорой" имеет право попросить родственников и близких пациента не мешать работе медиков. Если окружающие снимают происходящее на свои мобильные телефоны, делают замечания, грубят, а иногда даже угрожают, работать с пациентом на месте вызова и оказывать помощь очень сложно.