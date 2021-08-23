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Изначально владельцы Dabas Mājas (или Jaunslavēkas) мечтали о семейном доме в деревне. Чтобы воплотить идею в жизнь, потребовалось больше пяти лет, ведь все, что осталось от предыдущего здания, - красивый валунный фасад, который рос, постепенно пополняясь частичками любви.

Тогда хозяева решили, что каждому должна быть предоставлена ​​возможность создавать такие же особенные воспоминания и наслаждаться отдыхом с семьей. В доме отдыха в период между приемами гостей до сих пор активно хозяйничают сами владельцы и их родители - чтобы лужайка, когда встречают новых посетителей, всегда была ухожена. А вот удаленный уход за домом отдыха помогает поддерживать компания Innorental.

В гостевом доме одновременно могут разместиться четверо взрослых и четверо детей. В доме две спальни, вмещающие две пары. В свою очередь, в гостиной на большом диване будет комфортно ночевать как детям, так и одному из взрослых. Отдыхающие также могут пользоваться 2 современными ванными комнатами, кухней и обеденной зоной, а также открытой террасой.

Dabas Mājas - это место, где и ребенок, и взрослый найдет себе занятие по душе. Вы можете насладиться особым банным ритуалом в сопровождении профессионального банщика, а также попробовать вкусный завтрак и ужин для всей семьи, о которых позаботятся талантливые повара по соседству. Не забудьте также искупаться в пруду на заднем дворе, вместе развести костер или просто найти удобное местечко для чтения.

Пребывание в Dabas Mājas удобно совмещать с изучением Цесиса, ведь гостевой дом находится всего в 15 минутах езды от города. В Цесисе есть все, начиная с прекрасного старого города и достопримечательностей до природных троп для самых активных путешественников. Неподалеку проходят красивые природные тропы реки Аматы, а, выезжая через Цесис, можно добраться до национального парка Гауя.