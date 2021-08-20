Пт, 20.08.2021
Самый эффективный способ защитить себя от серьезного заболевания - это сделать прививку от Covid-19. Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".
Роберт Сташинскис, анестезиолог и реаниматолог Клиники токсикологии и сепсиса стационара "Гайльэзерс".

На Аляске конфисковали 3000 поддельных вакцинационных карт: их прислали из Китая

Аляска ФОТО: AP/Scanpix

На складе аэропорта Анкоридж в штате Аляска, США, конфискованы более 3000 поддельных карт вакцинации против Covid-19, ввезенных из Китая, сообщает АР.

Сотрудники таможни и пограничной службы конфисковали поддельные карты, доставленные в США в небольших упаковках, на прошлой неделе.

В Анкоридже были найдены 135 из 150 упаковок, которых выслал некий человек из Китая. В каждой упаковке было от 20 до 25 поддельных карт.

Конфискованные в Анкоридже карты очень похожи на настоящие сертификаты Центра контроля и профилактики заболеваний США, которые медики выдают гражданам США после вакцинации.

Впрочем, в этой партии были карты низкого полиграфического качества.

В то же время в соцсетях расцвел бизнес поддельных карт, подделки предлагают людям, которые по личным или религиозным причинам не хотят вакцинироваться.

Еще 3600 поддельных карт недавно было обнаружено в Мемфисе, штат Теннесси.

Аэропорты Мемфиса и Анкориджа - среди наиболее загруженных грузовым транспортом аэропортов США.


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