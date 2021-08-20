На Аляске конфисковали 3000 поддельных вакцинационных карт: их прислали из Китая
На складе аэропорта Анкоридж в штате Аляска, США, конфискованы более 3000 поддельных карт вакцинации против Covid-19, ввезенных из Китая, сообщает АР.
На складе аэропорта Анкоридж в штате Аляска, США, конфискованы более 3000 поддельных карт вакцинации против Covid-19, ввезенных из Китая, сообщает АР.
Сотрудники таможни и пограничной службы конфисковали поддельные карты, доставленные в США в небольших упаковках, на прошлой неделе.
Конфискованные в Анкоридже карты очень похожи на настоящие сертификаты Центра контроля и профилактики заболеваний США, которые медики выдают гражданам США после вакцинации.
Впрочем, в этой партии были карты низкого полиграфического качества.
В то же время в соцсетях расцвел бизнес поддельных карт, подделки предлагают людям, которые по личным или религиозным причинам не хотят вакцинироваться.
Еще 3600 поддельных карт недавно было обнаружено в Мемфисе, штат Теннесси.
Аэропорты Мемфиса и Анкориджа - среди наиболее загруженных грузовым транспортом аэропортов США.